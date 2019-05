Pri výbere nemocnice rozhoduje podľa prieskumu kvalita a výsledky liečby

3. máj 2019 o 18:06 TASR

BRATISLAVA. Kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby sú pre pacientov najdôležitejším kritériom pri výbere nemocnice.

Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry MNFORCE pre projekt stratifikácie nemocníc. TASR výsledky prieskumu poskytla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Najmenej dôležitá je vzdialenosť

Prieskum ukázal, že u Slovákov pri plánovaní zákroku najviac zaváži kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby danej nemocnice.

Naopak, najmenej dôležitá je pre nich pri výbere nemocnice jej vzdialenosť od miesta bydliska.

"Už dnes mnohým nerobí problém vycestovať do nemocnice vzdialenejšej viac ako 30 minút od domova, pokiaľ dostanú záruku naozaj dobrého výsledku vykonanej operácie. Potvrdil to aj prieskum, kde túto možnosť uviedlo až 67 percent respondentov," priblížila Eliášová.

Rozdelené do troch kategórií

Nemocnice majú byť po novom rozdelené do troch kategórií. Lokálna nemocnica by mala byť dostupná pacientovi do 30 minút.

Regionálna nemocnica do 60 minút. Dostupnosť národnej nemocnice bude do 120 minút dopravným prostriedkom. Stratifikácia definuje aj to, aké typy zdravotných výkonov sa v nich budú vykonávať.

Zároveň sa zvýši takzvaná minimálna sieť nemocníc zo súčasných 13 všeobecných na 46, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od bydliska pacientov sa vďaka tomu zvýši z 87 percent na 91 percent územia.

"Vďaka novej minimálnej dostupnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú sme nastavili v rámci projektu Zdravá zmena, bude zdravotná starostlivosť pre pacientov nielen kvalitnejšia, ale aj dostupnejšia. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od miesta bydliska sa zo súčasných 87 percent územia Slovenska zvýši až na 91 percent," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru).

Nemocnica následnej starostlivosti

Projekt stratifikácie počíta popri všeobecných a špecializovaných nemocniciach aj so vznikom úplne nového typu nemocnice, a to Nemocnice následnej starostlivosti.

Podľa prieskumu si až 80 percent Slovákov myslí, že pacient má nárok na profesionálnu doliečovaciu starostlivosť čo najbližšie k miestu bydliska a to až do času, keď je opätovne schopný postarať sa o seba sám.

"Vďaka Zdravej zmene by do roku 2030 malo postupne vzniknúť minimálne 3000 špecializovaných lôžok dlhodobej starostlivosti po celom Slovensku. Zároveň s tým budeme zavádzať nový prístup k dlhodobej starostlivosti," vysvetlila výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Katarína Kafková.

Ako dodala, po novom sa bude pacient doliečovať čo najbližšie k miestu svojho bydliska, čo zároveň uľahčí navštevovanie príbuzného rodinnými príslušníkmi počas celej doby doliečovania.