Americký prezident by rád pricestoval na Slovensko

Trump ocenil slovenské výdavky na obranu, Pellegrini hospodárstvo USA.

3. máj 2019 o 20:49 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA/WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump by rád pricestoval na Slovensko. Vyhlásil to po rokovaní so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim.

„Poznám ľudí na Slovensku, sú to šikovní ľudia,“ povedal Trump.

Hlava Spojených štátov pochválila Slovensko za to, že navyšuje svoje výdavky na obranu. Bol to práve Donald Trump, kto v minulosti kritizoval spojencov v NATO, že by mali viac prispievať na vlastnú bezpečnosť.

„Robíte toho veľa a o chvíľu dosiahnete dve percentá ( pozn. red. HDP),“ povedal o slovenských výdavkoch na obranu Trump.

Slovenský premiér dodal, že tento cieľ chce Slovensko splniť do roku 2022. Je to o dva roky skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.

Peter Pellegrini zas na oplátku ocenil hospodársku situáciu v Spojených štátoch a dobrú situáciu na trhu práce.