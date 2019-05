Dzurinda nerozumie, o čo ide Kiskovi v ďalšej politickej kariére

Dzurindovi chýbajú v politike odvážni lídri, spolupráca opozície aj obsah.

5. máj 2019 o 13:23 TASR

BRATISLAVA. Bývalému slovenskému premiérovi Mikulášovi Dzurindovi chýbajú v politike skutoční lídri a odvážni politici.

Dnes podľa neho marketing prevyšuje podstatu veci, a to ho znepokojuje.

Dzurinda nerozumie ani Kiskovi

Dzurinda je skeptický pokiaľ ide o otázku lídrov po ďalších parlamentných voľbách.

Otázniky má expremiér aj pri prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý mieni založiť politickú stranu.

Skepsu pri otázke o lídroch v ňom vyvoláva to, že parlamentné voľby sú za rohom (na budúci rok, pozn. TASR) a nevidí spoluprácu na strane opozície.

"Nevidím stmeľovateľa, lídra, ktorému by išlo o širšiu vec, ktorý by prišiel s projektom, programom, pre ktorý by získaval ostatných. Nič také nevidím, a preto ma to znepokojuje," povedal pre TASR.

Otáznik dáva aj na Kisku. "Lebo som neporozumel pohnútkam. Moja celoživotná skúsenosť je, že dôležitá je myšlienka. Tu som doposiaľ neporozumel, čo by malo byť tou ideou projektu pána prezidenta Kisku. Povedať, že chceme uchopiť moc... To dá zdravý rozum, to je prostriedok, ale nie idea, pre ktorú by som sa mal hnať," povedal pre TASR Dzurinda.

Dzurinda nevidí odvážne myšlienky

Poukázal, že demokratické strany na čele s ním hnala pred 15 rokmi túžba zmodernizovať Slovensko, dotlačiť ho do euroatlantických štruktúr.

"To bolo racionálne, to bola silná jasná myšlienka," doplnil Dzurinda, ktorému chýbajú odvážni politici.

"Zdá sa mi, že v minulosti lídri aj v Taliansku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve predsa len viac premýšľali o tom, čo treba urobiť tak, aby riešenia boli udržateľné, pozitívne v stredno a dlhodobom výhľade. Za tých 15 rokov sme sa posunuli kdesi vo vývoji tak, že všetci chcú byť za pekných, moderných, progresívnych a podstata nám uniká," doplnil.

Dzurinda sa čuduje, keď ho mladí, s ktorými sa stretáva, presviedčajú, aký je dôležitý marketing.

"Aké je dôležité to, ako veci vyzerajú, nie aké sú vo svojej podstate. Keď sa ich pýtam, čo bude, keď sa ukáže, že tá podstata je zlá, tak povedia, že prebalíme, kúpime nové. Mne sa zdá, že je to trochu nebezpečné. Dá sa tomu rozumieť, ale neponúka to perspektívu," upozornil.