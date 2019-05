ZMOS nesúhlasí s novelou SaS o uzatváraní manželstiev

SaS navrhla novelu zákona o rodine, aby mohli sobášiť aj poslanci NR SR.

6. máj 2019 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Sobáš je správny akt, ktorý na Slovensku aj historicky vykonáva cirkev a štát.

Uviedol to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška s tým, že nevidí dôvod na zmenu legislatívy.

Reagoval tak na návrh novely zákona o rodine z dielne strany Sloboda a Solidarita, podľa ktorej by mohli páry sobášiť všetci poslanci NR SR.

Sobášiť môžu len komunálni poslanci

Právo sobášiť majú momentálne len tí poslanci NR SR, ktorí súčasne pôsobia v komunálnej politike.

Muška vysvetlil, ako to je so sobášením na Slovensku v súčasnosti. Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Môže sa tak udiať aj pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.

Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste.

To isté sa týka uzavretia manželstva pred orgánom cirkvi, keď sľub manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.

Prenesený výkon štátnej správy

Aj tu je potrebná súčinnosť s matričným úradom, keď orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností podľa osobitných predpisov matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.



„Celý tento popis pomerne jasne svedčí o tom, že je to v podstate prenesený výkon štátnej správy, teda verejnej moci, v rámci ktorého sa skúma žiadosť snúbencov a ich doklady a sú pre to vytvorené aj materiálne podmienky. Poslanci Národnej rady SR sú predstaviteľmi moci zákonodarnej. Rešpektujem právo na zákonodarnú iniciatívu NR SR. Viem o tom, že v niektorých krajinách sú aj odlišné zvyklosti a pravidlá, ale nevidím logický a rozumný dôvod legislatívu meniť," dodal Muška.

SaS: Poslanci by sobášili zadarmo

Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita predkladajú na 45. schôdzu parlamentu, ktorá sa začne vo štvrtok 9. mája, návrh novely zákona o rodine. Podľa nej by všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky mohli sobášiť.

„Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť poslancom NR SR vykonať sobášny obrad rovnako, ako zákon túto možnosť priznáva starostom, primátorom, ako aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev," uviedli predkladatelia.

Podľa návrhu by mohol poslanec NR SR sobášny obrad vykonať na celom území Slovenska. Robili by to zadarmo.