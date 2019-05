Trump pravdepodobne na oslavy SNP nepríde

Do úvahy prichádza, že by Trump prišiel v rámci stretnutia podobnému samitu Bush-Putin.

6. máj 2019 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. Informácie, že by sa mal americký prezident Donald Trump zúčastniť augustových osláv Slovenského národneho povstania, nestoja na pevných základoch.

Uviedol to premiérov poradca pre zahraničné vzťahy a bývalý slovenský veľvyslanec v USA Peter Kmec.

Trumpa by možno prilákal dôležitý samit

Určitý čas podľa neho potrvá, kým sa vyhodnotí návšteva slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Bielom dome a zase sa pripravia podmienky na stretnutie na takejto vysokej politickej úrovni.

Do úvahy však podľa Kmeca prichádza, že by Trump na Slovensko prišiel v rámci multilaterálneho stretnutia podobnému samitu Bush-Putin, ktorý sa uskutočnil v roku 2005. To by sa potom dalo využiť aj na bilaterálne rokovania so slovenskými predstaviteľmi.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je podľa Kmeca pri príprave návštevy potrebné zohľadniť, je Trumpov program. "Keď prezident USA cestuje do Európy, je tam viacero bodov programu, navštívi viacero krajín," upozornil.

Už prebiehajú prípravy návštevy

Na príprave návštevy slovenského predstaviteľa u Trumpa začali podľa Kmeca diplomati pracovať hneď po jeho inaugurácii.

"Posudzuje sa to komplexne, celý slovensko-americký politický dialóg. Potom z pohľadu toho, ako si Slovensko plní svoje záväzky, či už vo vzťahu k NATO alebo v rámci bilaterálnej relácie. Potom tam, samozrejme, zohráva výraznú úlohu aj osobný vzťah, osobnostné a politické kvality predsedu vlády," vysvetlil Kmec.

Osobnosť Petra Pellegriniho podľa neho v tomto prípade zohrala významnú úlohu.

Návšteva premiéra Pellegriniho sa uskutočnila na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO.

Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.