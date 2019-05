Prieskum AKO: Smer vedie pred Kotlebom a koalícou progresívcov

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo až deväť strán.

7. máj 2019 o 11:22 SME.SK

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali v máji vyhrala by ich strana Smer. Podľa prieskumu agentúry AKO by získala 19,1 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán a súčasná koalícia by získala iba 50 mandátov.

Rozdiely na druhom až štvrtom mieste sú veľmi tesné.

Na druhom mieste skončila Kotlebova strana ĽSNS so ziskom 13,9 percenta hlasov.

Tesne za extrémistami sa umiestnila koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU, ktorú by volilo 13,7 percenta hlasov a za štvrtú SaS by hlasovalo 13,1 percenta voličov.

Agentúra vykonávala prieskum od 29. apríla do 6. mája, výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov.