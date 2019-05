Pellegrini dostal fotoknihu plesní z nemocníc, zostal zhrozený

Premiér potvrdil, že keď videl fotografie, zostal zhrozený.

7. máj 2019 o 12:41 TASR

BRATISLAVA. Nemôžeme viac tolerovať to, aby v niektorých nemocničných izbách na Slovensku boli plesne.

V utorok to po stretnutí so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) po tom, čo mu priniesli Knihu plesní, ktorá poukazuje na zlý stav nemocničných zariadení v celej krajine.

Pellegrini bol zhrozený

Premiér zároveň avizoval, že v krátkom období sa spolu s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru) stretne s riaditeľmi nemocníc a v prípade, že tento stav nebude odstránený, vyvodí aj personálne opatrenia.

Podľa Pellegriniho niektoré fotografie pôsobia hrozivo. "Môžem potvrdiť, že týmto ľudom nejde o to, aby si robili reklamu, ale aby sme veci posúvali k lepšiemu a zlé stavy v nemocniciach odstránili," poznamenal premiér.

Potvrdil, že spolu s Kalavskou budú rokovať s vedením nemocníc, aby ich informovali, či tento stav v nemocniciach odstránili.

"Dostal som fotografie konkrétnych nemocníc. Dohodol som sa so študentmi, že mi budú posielať naďalej fotografie nielen zo štátnych nemocníc, ale aj z mestských či súkromných," povedal premiér.

Zároveň si myslí, že touto aktivitou spôsobili, že sa mnohí riaditelia zľakli a začali situáciu riešiť.

Potvrdil, že má informácie o tom, že v niektorých nemocniciach sa už začali drobné stavebné práce.

"Ak tento stav nebude odstránený, budú padať hlavy. Najradšej by som si želal, aby sme nemuseli odvolať nikoho. Tento stav by mali odstrániť v čo najkratšom čase," povedal s tým, že už v priebehu budúceho týždňa počas výjazdových rokovaní vlády pôjde s ministerkou Kalavskou do nemocníc.

Premiér potvrdil, že keď videl fotografie, ktoré od študentov dostal, zostal zhrozený. Potvrdil, že kniha u neho vyvolala zároveň aj hnev.

Podľa neho práve v tomto prípade nejde o veľké investície, ktoré si vyžadujú desiatky miliónov eur.

Fotokniha plesní v nemocniciach

Študenti vyzbierali okolo 200 fotografií z celého Slovenska. V knihe, ktorú vytvorili, je ich zhruba polovica, najviac je ich z nemocníc v hlavnom meste.

Nájdu sa tam však aj fotografie z nemocničných zariadení v Žiline, Snine či Košiciach. Predseda študentskej rady Bálint Lovász potvrdil, že študenti medicíny vedia o problémoch v nemocniciach, vedia pomenovať aj to, prečo odchádzajú za prácou do zahraničia, ale nikto ich nepočúva.

"Prichádzali nám fotky najmä z univerzitných nemocníc, keďže tam študujeme a pracujeme. Môžem potvrdiť, že najviac fotografií prišlo z Bratislavy, ale spôsobené to bude aj tým, že tu máme najviac nemocníc," poznamenala študentka medicíny Silvia Slopovská.

Študenti medicíny a zástupcovia rady po stretnutí s premiérom navštívia v utorok popoludní aj ministerstvo zdravotníctva, kde sa stretnú s ministerkou.