František nie je jediný. Ortopédia v Nitre má viac nepodarených operácií

Dôchodkyni vymenili bedrový kĺb a prestala chodiť.

7. máj 2019 o 19:15 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Bývalý futbalista Nitry František Rapan (75) nie je prvý, ktorého nesprávne operovali na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie miestnej fakultnej nemocnice.

Denník SME už v roku 2013 priniesol príbeh Agnešy Nitrianskej z Nitry, ktorá po tom, ako jej na klinike vymenili bedrový kĺb, prestala chodiť, hoci predtým mohla.

Spolu so 68-ročným dôchodcom z obce pri Vrábľoch, ktorému do ľavého kolena voperovali vložku určenú do pravého, ide už o tretí medializovaný prípad pochybenia tejto kliniky v priebehu posledných šiestich rokov. O dôchodcovi informovala cez víkend televízia Joj.

Za pochybenie pri operácii Rapana nemocnica napokon vyvodila dôsledky.

"Operatér dostal výpoveď," povedala denníku SME Tatiana Timková, hovorkyňa nitrianskej fakultnej nemocnice. Ide o lekára Olivera Ďžafiča. Vedenie nemocnice zbavilo funkcie aj primára kliniky Juraja Lukačka.

Pacient: Nikdy ma nebolelo ľavé koleno

Nemocnica ani po dvoch dňoch čakania na odpoveď jasne nevysvetlila, ako si lekár mohol pomýliť pravé koleno, ktoré mal operovať, s ľavým, na ktorom urobil zákrok.