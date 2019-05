Kalavská navštívi nemocnicu, kde operovali nesprávne koleno

Ministerka chce podobným prípadom predchádzať systémovými krokmi.

7. máj 2019 o 16:52 TASR

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa budúci týždeň stretne s vedením Fakultnej nemocnice v Nitre, v ktorej lekár operoval pacientovi nesprávne koleno. Avizovala to po rokovaní vlády.

S vedením nemocnice sa chce rozprávať aj o mimosúdnom odškodnení pacienta. "Je to jedna z alternatív, myslím, že by to bolo slušné a milé," konštatovala.

Kalavská je presvedčená o tom, že podobným prípadom je potrebné predchádzať systémovými krokmi.

"Vo štvrtok (9. 5.) sa bude v parlamentnom pléne rokovať o novele zákona, ktorá hovorí o bezpečnosti pacienta. Každý poskytovateľ, či už ústavnej, alebo ambulantnej starostlivosti, bude musieť mať interný systém bezpečnosti pacienta, aby sa nestalo to, čo napríklad teraz," priblížila.

Prečítajte si tiež: Ako operovať správne koleno? Oholiť ho, označiť alebo zaviazať zdravé

Ministerka sa zároveň poškodenému pacientovi verejne ospravedlnila. Argumentáciu nemocnice, že aj druhé koleno mal pacient poškodené, považuje Kalavská za neakceptovateľnú.

O vyvodení personálnej zodpovednosti povedala, že keď niekto niečo urobí zle, mal by za to niesť následky.

Hlavný operatér, ktorý vykonal zákrok na nesprávnom kolene, dostal výpoveď, o funkciu prišiel aj primár oddelenia, informoval o tom v utorok Denník N. Ide o výsledky vyšetrovania nezávislej komisie zriadenej nemocnicou.