Dobré ráno: Nemocnica sa pomýlila, operovali mu zdravé koleno

8. máj 2019 o 23:05 Zuzana Kovačič Hanzelová, Ján Krempaský

Operovať mu mali choré koleno, no v nemocnici sa pomýlili a operovali mu omylom to zdravé. Nemocnica síce potvrdila, že chyba sa stala, ale bráni sa tým, že pacientovi opravili aj druhú nohu, ktorá nebola celkom zdravá.

Ako sa niečo podobné môže stať a prečo sa tieto prípady dejú v Nitrianskej nemocnici? Môže sa vám stať, že vám odoperuje lekár niečo úplne iné ako potrebujete?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

V Poľsku zatkli ľudskoprávnu aktivistku za to, že si vyrobila plagáty Panny Márie Čenstochovskej a namiesto svätožiary jej domaľovala LGBTI dúhu. Podľa polície ju tak znesvätila. V katolíckom Poľsku môžu jednotlivci za urážku náboženského cítenia skončiť až na dva roky vo väzení.

Počet pokusov o samovraždu prudko narástol u dievčat. U dievčat od 13 do 15 rokov stúpla ich frekvencia o 143 percent a v prípade kategórie od 10 do 12 rokov ide o nárast až o takmer 270 percent. Najčastejšou formou samovraždy je predávkovanie sa liekmi.

Americké letectvo úspešne otestovalo laser proti letiacim raketám. Zariadenie vyskúšali ešte v apríli na raketovej strelnici v Novom Mexiku. Slúžiť má na obranu lietadiel pred raketami zem vzduch a vzduch-vzduch.

Odporúčanie

Dnes máme pre vás podcastový tip na zaujímavé počúvanie - a je to najlepší podcast aký som doteraz vôbec počula. Volá sa Caliphate, urobilo ho New york Times a je to dychvyrážajúci príbeh reportérky Rukmini Callimachi, ktorá roky informuje o Islamskom štáte.

