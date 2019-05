Danko sa poďakoval zväzu, na dresoch bude štátny znak

Téma dresy slovenskej reprezentácie na blížiacich sa majstrovstvách sveta v hokeji je vyriešená.

8. máj 2019 o 16:56 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Andrej Danko ocenil gesto, ktoré prejavil Slovenský zväz ľadového hokej (SZĽH). Ten totiž avizoval, že slovenskí reprezentanti budú hrať na nadchádzajúcich majstrovstvá sveta v dresoch so štátnym znakom.

“Verejne ďakujem prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi za to, že odložili politiku pred týmto hokejovým sviatkom bokom. Je to naozaj skvelá správa pre Slovensko, skvelá príležitosť sa vo svete odprezentovať naším štátnym znakom,” uviedol šéf parlamentu v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Ako ďalej uviedol, tento počin ukázal jednotu Slovákov a ochotu riešiť problémy dialógom.

“Verím, že táto jednota a ochota spolupracovať sa pretaví aj na hokejové štadióny a do nášho tímu,” uviedol a dodal, že vo finále by rád videl slovenských reprezentantov, ktorí by si zmerali sily s Ruskom.

Slováci nastúpia na domácom ľade v Košiciach v dresoch nie s oficiálnym logom SZĽH, ale so štátnym znakom, ktorý nebude doplnený o zdvihnuté hokejky.

Tento záver prijalo vedenie reprezentačného tímu ešte predtým, než ho definitívne schvália poslanci parlamentu.

Skupina poslancov totiž už dlhší čas usilovne pracuje na prijatí novely zákona o štátnych symboloch s platnosťou od 15. mája. Hokejový šampionát sa v Bratislave a Košiciach uskutoční od 10. do 26. mája 2019.

"Predvídali sme, že môže vzniknúť tento problém, preto sme mali pripravené dva komplety dresov. Je nám ľúto, že sa to celé spolitizovalo. A keďže nevieme ovplyvniť politické rozhodnutia, nechceli sme čakať na schválenie zákona, lebo sme chceli mať už pokoj od tejto témy. Chceme sa od tejto chvíle sústrediť iba na hokej," vysvetlil generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan.

Zároveň doplnil, že logo SZĽH zostáva na dresoch v menšej podobe na rukávoch. "Týmto považujeme celú vec za uzavretú," zdôraznil Šatan na stretnutí s médiami.

Zákon o štátnych symboloch

Poslanci 27. marca schválili návrh Slovenskej národnej strany na zvýšenie ochrany štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky.

Cieľom novely zákona o štátnych symboloch SR je tiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov, a aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.

Poslanci SNS novelou reagujú na logo, ktoré na dresoch začali používať hokejoví reprezentanti.

Novelou sa zavádza povinnosť športovej reprezentácie SR na významných súťažiach a pri príprave na túto súťaž reprezentovať Slovenskú republiku umiestnením štátneho znaku na športovom odeve. Národniari zákonom zavádzajú aj nový pojem „národný symbol“.

Novela taktiež zakazuje hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.

Kiska zákon vetoval

Novelu prezident Andrej Kiska však vetoval a vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie ako celok.

O vrátenie zákona ho požiadali okrem iných aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Prezident považuje ustanovenia zákona za rozporné s princípom právnej istoty.

Kiska poukázal na vágnosť použitých pojmov v súvislosti s právnou úpravou použitia štátneho znaku na športovom odeve reprezentáciou Slovenskej republiky.

To môže podľa neho v praxi vytvárať veľký priestor na interpretáciu a spôsobiť tak právnu neistotu.