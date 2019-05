Pokuty Rady pre vysielanie presiahli sumu dvestotisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu v roku 2018 prijala 335 sťažností na obsah vysielania médi.

9. máj 2019 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila v minulom roku vysielateľom za porušenie zákona o vysielaní a retransmisii finančné pokuty vo výške viac ako 200.000 eur.

Vyplýva to zo Správy o činnosti Rada pre vysielanie a retransmisiu za rok 2018, ktorú vo štvrtok prerokoval a na schválenie v pléne Národnej rady SR odporučil parlamentný výbor pre kultúru a médiá.

"V oblasti základných povinností televíznych vysielateľov Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní uložila celkovo desať sankcií vo forme pokút v celkovej výške 22.149 eur. V oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých dostali televízie 14 finančných sankcií v celkovej výške 100.457 eur. Za porušenie ustanovení zákona o reklame vo vysielaní uložila Rada pre vysielanie a retransmisiu osem sankcií, z toho šesť predstavovali peňažné pokuty vo výške 89.500 eur," informovala predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová.

V prípade rozhlasového vysielania zistila Rada porušenie základných povinností vysielateľov v 14 prípadoch, pričom v štyroch (tri prípady nedodania štatistiky o vysielaní, v jednom vysielanie v rozpore s licenciou) uložila pokuty v celkovej výške 799 eur.

V prípade ochrany ľudskej dôstojnosti a problematiky ochrany maloletých sankcionovala jedno určené porušenie zákona sumou 1000 eur, v prípade porušenie zákona súvisiaceho s vysielaním reklamy rozhodla o jednom priestupku, sankciou bolo upozornenie na porušenie zákona.

Stovky sťažností

Rada pre vysielanie a retransmisiu v roku 2018 prijala 335 sťažností na obsah vysielania médií, čo je takmer o 50 podnetov viac ako v predchádzajúcom roku.

Predsedníčka rady Marta Danielová o tom vo štvrtok informovala členov Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúra a médiá, pred ktorých predstúpila so správou o činnosti RVR v roku 2018.

"Celkovo 335 sťažností zaevidovaných v roku 2018 sa vzťahovalo na 382 programov/programových zložiek, v roku 2017 sme evidovali 288 sťažností, ktoré sa týkali 280 programov či programových zložiek," spresnila Danielová.

Predseda mediálneho výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) v diskusii naznačil, že za zvýšeným počtom podnetov môže byť znižujúca sa celková dôvera verejnosti v informovanie zo strany médií, predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu mieni, že nárast je odrazom i zvyšujúcej sa miery kritického pohľadu a náročnosti divákov, respektíve poslucháčov.

Najviac sťažností voči TV Markíza

Členovia výboru takisto poukázali na to, že počet sťažností v prípade podnetov na neobjektivitu by bolo možné znížiť tým, ak by vysielatelia a Rada pre vysielanie a retransmisiu o tejto problematike intenzívnejšie diskutovali a ozrejmovali možnosti, ako sporným záležitostiam predísť.

V roku 2018 smeroval najväčší počet sťažností (74) voči TV Markíza. O niečo menej (63) sťažností smerovalo voči Jednotke - prvému okruhu RTVS, a tiež voči televízii Joj (51). Sťažností týkajúcich sa vysielania regionálnych a lokálnych televíznych vysielateľov bolo 30.

Čo sa týka rozhlasového vysielania, Rada pre vysielanie a retransmisiu prijala 44 sťažností, z toho 32 sa týkalo okruhov Slovenského rozhlasu. Voči prevádzkovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb (AVMS) bolo doručených 13 sťažností.

Najviac podnetov (132) vyčítalo nedodržanie objektivity a vyváženosti spravodajských a politicko-publicistických programov, 81 namietalo nevhodnosť vysielaných programov vo vzťahu k ochrane maloletých a 43 podnetov poukazovalo na porušenie zákona v oblasti vysielania reklamy, telenákupu, umiestňovania produktov či sponzoringu.

"Ďalších 71 podnetov sa týkalo ľudskej dôstojnosti a ľudskosti a 63 sťažností malo iný charakter, respektíve sa vzťahovalo na rôzne iné ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii," spresnila Danielová.

Príliš hlučná reklama

Medzi tzv. ostatnými sťažnosťami boli podľa materiálov Rady pre vysielanie a retransmisiu napríklad podnety na príliš hlučnú reklamu, neodvysielanie záverečných titulkov, ale aj upozornenia na zlé vyslovovanie moderátorov. Sťažovateľom sa nepáčilo napríklad používanie slova "hit" v komentovaní zápasu olympijského hokejového turnaja či vyslovovanie "lobda" namiesto lopta počas komentovania jedného zo zápasov futbalových majstrovstiev sveta v Rusku.

Z celkového počtu vybavených sťažností v roku 2018 týkajúcich sa obsahu vysielania bolo 16 uznaných za opodstatnené, 251 Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhodnotila ako neopodstatnené a šesť sťažností bolo posúdených v časti ako opodstatnené a v časti ako neopodstatnené, a to z toho dôvodu, že sťažovatelia namietali v podaniach viacero porušení ustanovení zákona.

Pri 11 sťažnostiach Rada pre vysielanie a retransmisiu musela celkovo, prípadne v ich časti, skonštatovať nepreskúmateľnosť.

K 31. 12. 2018 nebolo vybavených 66 sťažností z dôvodu, že boli naďalej v štádiu prešetrovania.