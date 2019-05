Na Slovensku dôveruje Európskej únii 51 percent mladých ľudí

Dôveru mladých k EÚ ovplyvnili aj skúsenosti v zahraničí.

9. máj 2019 o 13:59 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku dôveruje Európskej únii 51 percent mladých ľudí.

Vyplýva to z prieskumu Rady mládeže Slovenska, informovala hovorkyňa Rady mládeže Slovenska Nikola Tokárová.

Podľa prieskumu dôverujú únii viac ženy, mladší respondenti vo veku 15 až 19 rokov, študenti stredných škôl, respondenti z Bratislavského kraja a mladí ľudia žijúci vo väčších sídlach.

Ovplyvnení zahraničnými skúsenosťami

„Zaujímavá je v tomto kontexte skúsenosť s pobytom v zahraničí. Pýtali sme sa aj na to, či respondenti strávili aspoň tri mesiace v zahraničí a ako by túto skúsenosť hodnotili na školskej stupnici od jedna do päť. Vyššiu dôveru v EÚ deklarovali respondenti, ktorí nemajú takúto skúsenosť s pobytom v zahraničí,“ vysvetľuje výskumná pracovníčka Rady mládeže Slovenska Katarína Čavojská.

Zároveň sa však podľa nej ukazuje, že nie každá skúsenosť je pozitívna. „Respondenti, ktorí svoju skúsenosť hodnotili horšími známkami, zároveň deklarujú nižšiu mieru dôvery voči EÚ,“ zdôrazňuje Čavojská.

Inicitaívy EÚ na pomoc mladým

Je preto podľa nej dôležité, aby si mladí ľudia uvedomili, že nebyť nášho členstva v EÚ, nemali by Erasmus+ a rôzne iné programy, ktoré im umožňujú cestovať, študovať a spoznávať svet.

„Mnohé iniciatívy, ktoré pomáhajú životu mladých, vychádzajú práve z podnetu Európskej únie a jej inštitúcií," dodáva Čavojská. Dôveryhodnosť v EÚ však podľa nej neznamená vyššiu účasť vo voľbách.

Prieskum realizovala Rada mládeže Slovenska na vzorke 714 ľudí zo Slovenska vo veku od 15 do 24 rokov v období od 3. do 16. júla 2017 a jeho výsledky zverejnila v súvislosti s dnešným Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie prijatia historicky významnej Schumanovej deklarácie.

Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vo svojom prejave prednesenom v Paríži 9. mája 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám na našom kontinente.

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania Európskej únie.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v EÚ 23 až 26. mája, pričom na Slovensku budú 25. mája. Slováci si môžu vyberať z 31 kandidujúcich politických strán a hnutí.

Voliť budeme 14 poslancov, pričom štrnásty poslanec nastúpi až v prípade brexitu. V minulých eurovoľbách bola na Slovensku volebná účasť 13 percent, účasť mladých ľudí len 6percent.