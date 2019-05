Dankov človek vyvoláva rozpor v koalícii

Výhľadového šéfa Národného bezpečnostného úradu Smer a Most odmietajú. Zatiaľ neoficiálne.

12. máj 2019 o 19:49 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Neoficiálny kandidát SNS na šéfa Národného bezpečnostného úradu Ján Hoľko je pre zvyšné koaličné strany Smer a Most neprijateľný. Denníku SME to potvrdili štyri od seba nezávislé zdroje z prostredia koalície.

Hoľko je šéfom služobného úradu ministerstva obrany, ktoré ovláda SNS. V minulosti bol susedom šéfa SNS Andreja Danka, ale nielen preto je považovaný za jemu blízkeho človeka.

Vládna koalícia by nového šéfa NBÚ mala vybrať do konca mesiaca. K 31. máju sa končí funkčné obdobie súčasného šéfa úradu Jozefa Magalu. Ak by jeho nástupcu nevybrali do tohto termínu, úrad by viedol Magalov terajší námestník Roman Konečný.

Šéfa NBÚ oficiálne navrhuje premiér Peter Pellegrini zo Smeru.

"Na najbližšie rokovanie vlády predloží návrh na nového riaditeľa Národného bezpečnostného úradu," vraví jeho hovorkyňa Patrícia Macíková. "Bude to profesionálna a odborná nominácia," povedala.

Problém pre koalíciu

"Myslím si, že to nie je reálne," povedal o možnosti, že sa Hoľko stane šéfom NBÚ, jeden z nominantov koalície.