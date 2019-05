Zákon o pedagogických zamestnancoch v pléne opäť prešiel

Proti zákonu protestovali desiatky učiteľov.

10. máj 2019 o 11:32 (aktualizované 10. máj 2019 o 11:42) SITA

BRATISLAVA. Parlament prelomil veto prezidenta a opätovne schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Zákonom sa mení kreditový systém či prístup k atestáciám. Vychovávateľom sa tiež znížia úväzky o dve hodiny týždenne, posilní sa kariérové poradenstvo a zavedú sa opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním.

Prezident vetoval zákon s tým, že nemá potrebnú kvalitu na to, aby sa stal funkčnou súčasťou vyváženého a stabilného právneho poriadku. Zákon nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.



Podľa Slovenskej komory učiteľov ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný.

Nový zákon podľa komory totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní.



Proti zákonu protestovali desiatky učiteľov. Od 29. apríla do 7. mája každý deň hodinu stáli pred parlamentom. Vyvrcholením protestu bol štvrtkový pochod z bratislavského Námestia slobody pred budovu Národnej rady.

„Ak poslanci Národnej rady SR prelomia prezidentovo veto a zákon opätovne schvália, sme pripravení aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách a ozývať sa proti tomuto zákonu. Využijeme všetky ďalšie možnosti, ktoré existujú, aby sme poukázali na to, že tento zákon nie je v poriadku. Určite nezostaneme ticho,“ uviedol vo štvrtok predseda Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman pre agentúru SITA.