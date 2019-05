V roku 2021 bude sčítanie obyvateľstva

Povinnosť sčítať obyvateľov, domy a byty sa týka všetkých členských krajín Európskej únie.

10. máj 2019 o 11:52 SITA

BRATISLAVA.Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v roku 2021. Povinnosť sčítať obyvateľov, domy a byty sa týka všetkých členských krajín Európskej únie.

Podľa vládneho návrhu zákona, ktorý dnes parlament posunul do druhého čítania, sa v roku 2021 po prvý raz uskutoční integrované sčítanie.

Zámerom je, aby sa znížila administratívna záťaž respondentov a zvýšila kvalita údajov.

Údaje získajú od obyvateľov

Údaje, ktoré nebude možné zabezpečiť z registrov a administratívnych zdrojov, bude štatistický úrad zisťovať priamo od obyvateľov.

To znamená, že štatistici pri sčítaní využijú údaje z rôznych administratívnych zdrojov, ako sú registre osôb a adries či informačné systémy Sociálnej poisťovne a ďalších inštitúcií.

Ďalšie údaje získajú priamo od obyvateľov, pričom každý občan bude mať viacero možností, ako sa sčítať. Návrh zákona pripravil Štatistický úrad SR. Zúčastniť sa na sčítaní obyvateľstva je povinné.



Sčítanie obyvateľov bude od 15. februára do 31. marca 2021 a sčítanie domov a bytov bude od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Ak bude potrebné dodatočné sčítavanie, to potrvá najneskôr do 30. júna 2021.

Formuláre na sčítanie budú okrem slovenčiny dostupné aj v iných jazykoch – maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.



Zákonom sa zabezpečí zistenie údajov o stave spoločnosti, jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní.

Sčítanie sa bude týkať občanov SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ale aj cudzincov s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom.

Postup pri sčítaní

Vládny zákon vymedzuje údaje, ktoré sa zisťujú sčítaním. Určuje činnosti kontaktného miesta, postavenie, práva a povinnosti asistenta sčítania vrátane podmienok jeho vymenovania.

Zákon tiež špecifikuje úlohy štatistického úradu, obce a spolupracujúcich ministerstiev.

Legislatíva upravuje aj postup pri sčítaní osobitných kategórií obyvateľov, spôsob spracovania údajov z elektronických formulárov a administratívnych zdrojov, ochranu pred zneužitím získaných údajov a podmienky ich poskytovania fyzickým osobám a právnickým osobám na žiadosť.

Zákon myslí na správne delikty za porušenie povinností podľa zákona a vytvára právny rámec fungovania elektronického systému pre sčítanie ako informačného systému verejnej správy.