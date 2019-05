Jednotka európskej kandidátky PS a Spolu Šimečka: Pod dva mandáty to bude neúspech

Eurovoľby ukážu, či koalícia PS a Spolu vydrží.

10. máj 2019 o 21:37 Nikola Bajánová

Hlavne poraziť kandidujúcich fašistov, dáva si cieľ pred voľbami do Európskeho parlamentuMICHAL ŠIMEČKA, ktorý vedie spoločnú kandidátku strán Progresívne Slovensko a Spolu do volieb.

V rozhovore pre denník SME hovorí aj o novom predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Trubanovi či o tom, kto by mohol byť lídrom koalície progresívcov a Spolu v parlamentných voľbách.

Ak progresívci a Spolu uspejú s jednotnou kandidátkou 25. mája v eurovoľbách, chcú strany v spolupráci pokračovať.

Posledný prieskum agentúry AKO posunul pred koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu extrémistickú Ľudovú stranu Naše Slovensko. Rozdiel sú dve desatiny percenta. Zmobilizovali vás tieto výsledky?

Pre nás je to v niečom povzbudivé, skončili sme tretí a z demokratických opozičných strán najsilnejší.

Ale oveľa viac nás šokovalo a je naozaj hrozivé, že dva týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu sú druhou najsilnejšou stranou fašisti. Cítime to aj v teréne, kde sú aktívni.

Hrozba, že v eurovoľbách uspejú a budú v Európskej únii zastupovať Slovensko fašisti, je reálna. Bola by to obrovská hanba a Slovensko by tak zároveň stratilo vplyv. My máme silnú kontaktnú kampaň od začiatku, bol som aj v miestach, kde sú kotlebovci a harabinovci silní. O výsledku rozhodne to, kto bude mať silnejšiu mobilizačnú kampaň v uliciach v závere.

Jedni hovoria, že voličmi ĽSNS sú frustrovaní ľudia, ktorí nevnímajú fašistický rozmer tejto strany, iní zase tvrdia, že si voliči uvedomujú ich antidemokratické tendencie a volia ich, či už napriek tomu, alebo práve preto. Ku komu sa prikláňate?

Určite je medzi voličmi kotlebovcov nejaké tvrdé jadro fašistov, ktoré ich volí práve pre to, kým tá strana je a čo reprezentuje.