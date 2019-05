Trochu Jules Verne, trochu Fantomas. Ako vymyslel lietajúce auto

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

10. máj 2019 o 12:39 The Slovak Spectator

1. Angličtina už možno nebude povinná. Zlepšia sa Slováci v iných jazykoch? Should English remain compulsory in Slovak schools?

2. Nie všetci Rusi milujú Putina, hovorí ruský aktivista: When activists enter politics, they need to be ready for criticism from their friends

3. Hokejové majstrovstvá, koncert filmovej hudby či festival udržateľnosti. Máte už plány na víkend? Top 10 events in Bratislava https://spectator.sme.sk/c/22114586/foreigners-top-10-events-in-bratislava.html

4. Po eurovoľbách posilnia Slováci liberálov aj euroskeptikov, predpokladá sociologička: Slovaks like the EU but they are not motivated to vote

5. Hnutie Za Slušné Slovensko je inšpiráciou pre aktivistov v zahraničí: Activists from EU and Russia take inspiration from For a Decent Slovakia movement

6. Na trase Bratislava – Praha začne premávať nový spoj. Pribudne spojenie neskôr večer: New RailJet trains to connect Bratislava and Prague

7. Ešte si ani nesadla do prezidentského kresla, už je Európskou osobnosťou roka: Čaputová has been named the European Personality of the Year

8. Slováci a Američania na ľade hrajú proti sebe, ale inak sme jeden tím, píše americký veľvyslanec: We are on one team

9. Slovenské obyvateľstvo starne. Lepšie to už nebude: Slovakia ageing irreversibly

10.Trochu Jules Verne, trochu Fantomas. Ako som vymyslel lietajúce auto: Visionary designer believed in his flying car from the very beginning

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.