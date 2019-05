Prieskum AKO: Koalícia PS/Spolu má rovnakú podporu ako Kotleba, vedie Smer

Do parlamentu by sa dostalo deväť strán.

10. máj 2019 o 18:09 Marek Poracký

BRATISLAVA. Súčasná vládna koalícia strán Smer, SNS a Most-Híd by po novom koalíciu už nezostavila.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorá ho robila od 8. mája do 10. mája.

Prečítajte si tiež: Prieskum AKO: Smer vedie pred Kotlebom a koalícou progresívcov a SPOLU

Tá sa vo svojom prieskume tisícky respondentov pýtala: Ak by sa parlamentné voľby do Národnej rady konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali svoj hlas?

Agentúra AKO robila prieskum na objednávku Progresívneho Slovenska.

Najsilnejšia vládna strana Smer by v nich získala len niečo viac ako 19 percent hlasov.

Koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu sa dotiahla na Kotlebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko. Dosiahli by rovnaký počet hlasov 13,6 percenta.

Deväť strán

Do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť parlamentných strán. Medzi nimi aj KDH a Most-Híd, ktorý sa už dlhodobo pohybuje okolo piatich percent. V najnovšom prieskume by získal len 5,1 percenta.

KDH by v najnovšom prieskume získalo takmer sedem a pol percenta. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom, ktorý AKO robilo na prelome apríla a mája, ide o nárast o 0,6 percentuálneho bodu.

Ak by chcela opozícia zostaviť koalíciu, musela by sa spojiť aj s hnutím SME-rodina, ktoré vedie Boris Kollár. Ten sa pritom len nedávno pridal do frakcie s krajnou pravicou z Talianska, Rakúska či Francúzska.

Pred bránami parlamentu by ostala napríklad strana SMK, Strana zelených, či KSS. Napríklad SMK by volilo viac ako dve percentá opýtaných. Z prieskumu tiež vyplynulo, že určite voliť by nešlo 8,9 percent a 17 percent by nevedelo, koho má ísť voliť.

Pýtali sa aj na kotlebovcov

Agentúra AKO sa pritom pýtala aj na to, čo by pre ľudí znamenal prípadný úspech Kotlebovej strany vo voľbách do európskeho parlamentu. Za medzinárodnú hanbu sa vyslovilo najviac voličov opozičného hnutia OĽaNO a to až 53 percent opýtaných.

V prípadne vládneho Smeru, ktorý spolu s kotlebovcami presadil napríklad dôchodkový strop, by to bolo len 27 percent opýtaných. Napríklad pre 30 percent opýtaných by to bolo nič dôležité.

V prípade voličov SaS by postup kotlebovcov do Európskeho parlamentu považovalo 45 percent opýtaných. Za ohrozenie záujmov Slovenska to naopak považuje najviac voličov koalície PS/Spolu.

Z opýtaných až 47,5 percenta to považuje za ohrozenie záujmov.