Rezort vnútra chce zabezpečiť doručovanie evidenčných značiek a dokladov

Náklady potrebné na zabezpečenie služby odhadujú na 4 600-tisíc eur.

11. máj 2019 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečovanie doručovania značiek s evidenčným číslom a papierových dokladov pre občanov a firmy.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady potrebné na zabezpečenie tejto služby odhadujú na 4 600 000 eur bez DPH.

"Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov (osvedčenie o evidencii) z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra SR Slovenská Ľupča na adresu príjemcu s pobytom alebo sídlom na území SR v štandardne uzatvorenom balení," uvádza sa v oznámení.

Doručovanie má fungovať aj obrátene v prípade odobratých alebo vrátených tabuliek a dokladov o evidencii vozidiel.

Doručované teda budú naspäť do centra logistického zabezpečenia, prípadne na dopravné inšpektoráty.



Zabezpečovateľ doručovania by mal podľa požiadaviek službu vykonávať po dobu 48 mesiacov, pričom podľa odhadov ministerstva by za túto dobu mal vykonať približne 700 000 doručení.

Záujemcovia o poskytovanie služby môžu ministerstvu predkladať ponuky do 27. mája. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.