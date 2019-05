Pravidelné návštevy Danka v Rusku nie sú podľa Bugára vhodné

S opozíciou o kandidátoch zatiaľ koalícia rokovať neplánuje.

BRATISLAVA. Pravidelné návštevy predsedu parlamentu Andreja Danka v Ruskej federácii nie sú podľa lídra Mosta-Híd Bélu Bugára vhodné.

Poslednú návštevu predsedu Národnej rady SR a šéfa vládnej Slovenskej národnej strany (SNS) pri príležitosti 74. výročia konca 2. svetovej vojny by však Bugár takto neposudzoval.

Návštevu vojenskej prehliadky nevyčíta

Povedal to v sobotňajšej diskusnej relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko RTVS.

„Treba si uvedomiť, že niektorí ľudia, s ktorými sa stretáva aj pán predseda národnej rady, sú na sankčnom zozname, nemôžu ísť na územie Európskej únie. Ale v prípade tejto udalosti (výročie konca 2. svetovej vojny, pozn. redakcie) netreba zabudnúť na to, že veľmi veľa ľudí zabúda, že sovietske vojská, teda, že aj Rusi nás oslobodili a nechali tu nie pár životov, zomrelo tu niekoľko desiatok tisíc ľudí,“ uviedol Bugár.

Z tohto dôvodu by Dankovi nevyčítal tohtotýždňovú návštevu vojenskej prehliadky v Moskve k 9. máju, oslavovanému v Rusku a aj v niektorých ďalších krajinách ako Deň víťazstva.



V prípadoch iných návštev šéfa národniarov v Rusku má Bugár odlišný názor.

„Buď ideme smerom k NATO a Európskej únii, alebo potom koketujeme aj tu, aj tam,“ konštatoval v diskusii predseda koaličného Mosta-Híd. Bugár však neprijíma v tomto smere ani konanie niektorých štátov EÚ, ktoré na jednej strane od anexie Krymu odmietajú chodiť na podobné podujatia, a na druhej strane „veselo kšeftujú“.

„Prepáčte, obrovské kšefty tam robia – ani to neprijímam,“ dodal.

Kollár je proti sankciám voči Rusku

Poslanec NR SR a predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár má na tému podobný názor ako Bugár.

Zároveň je však Kollár proti sankciám voči Rusku, lebo to Slovensko podľa jeho názoru veľmi poškodzuje.

„Tí, ktorí nás do toho tlačia, tak bez problémov robia Nord Stream, bez problémov stavajú mercedesové fabriky a bez problémov živo kšeftujú, obchodujú a zabezpečujú prácu a peniaze, napríklad pre Nemecko. My to nesmieme robiť,“ povedal Kollár s tým, že mu prekáža „dvojitý meter, ktorý na nás používajú“.

Podstatné je však podľa neho nezabúdať na historické udalosti, budovať historickú pamäť o tom, že nás oslobodila aj Červená armáda spolu s Rumunmi a ďalšími.

„My, keď nebudeme mať historickú pamäť, tak prestaneme ako národ existovať. To znamená, že tam Andrej Danko išiel je fajn, a mal tam ísť aj predseda vlády,“ dodal Kollár.

Konferenciu za problém nepovažuje

Líder hnutia Sme rodina nepovažuje za problém avizovanú pondelkovú konferenciu Za Európu suverénnych národov.

Na konferencii sa popri hnutí Sme rodina zúčastnia zástupcovia európskych nacionalistických strán, ako napríklad krajne pravicová francúzska politička Marine Le Penová alebo Georg Mayer, europoslanec za nacionalistických rakúskych Slobodných (FPO).

„Stotožňujem sa s politikou, ktorú presadzujeme my a ktorú ideme presadzovať spoločne,“ odpovedal Kollár na otázku či sa stotožňuje s ich politikou.

Doplnil, že spomínané a ďalšie strany sa v rámci EÚ idú združiť, lebo chcú presadzovať tri hlavné body – ochranu hraníc EÚ, ochranu tradícií a ochranu práce našich ľudí.

Bugár v tejto súvislosti upozorňuje na veľmi tenkú hranicu medzi nacionalizmom a národovectvom.

Národovec podľa neho hovorí napríklad aj o ochrane tradícií, ale nacionalista a extrémista tak koná na úkor iných, a v tom je rozdiel.

„ A Le Penová na úkor iných, priamo vo vnútri, čo hlása, a to je môj problém,“ upozornil Bugár. Podpredseda parlamentu hovorí, že je v poriadku chrániť hranice, chrániť to, čo nás spája, či kresťanským, alebo hocijakým iným spôsobom, „ale nesmieme to robiť tak, že iným, ktorí bývajú tu s nami, odoprieme zas iné práva“.