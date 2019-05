Danko: Koaličných partnerov sa spýtam na rokovanie s ĽSNS a vyvodím dôsledky

Kotleba uviedol, že sa nepripravuje na povolebnú spoluprácu so Smerom.

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) sa bude svojich koaličných partnerov pýtať na rokovanie s ĽSNS a následne vyvodí dôsledky.

Avizoval to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Tvrdí, že rokoval s koalíciou

Predseda ĽSNS Marian Kotleba tvrdí, že strana rokovala so Smerom o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru) a s OĽaNO o obmedzení potratov.

"Neviem, s kým rokujete, ale dnes verejne hovorím, že ak rokujete s mojimi koaličnými partnermi, budem sa ich na to pýtať a ja vyvodím z toho zodpovednosť v rámci koalície. Ja si vyprosím, aby ste vy s niekým z koalície rokovali. Pretože ja chcem robiť politiku bez takýchto klamstiev," vyhlásil Danko.

SaS aj OĽaNO rokovania odmietli

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dôrazne odmieta akékoľvek rokovania s Ľudovou stranou Naše Slovensko.

"Ľudová strana Naše Slovensko je strana, s ktorou SaS, na rozdiel od Smeru, nespolupracuje, a vylúčila ju aj z akejkoľvek povolebnej spolupráce," uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca SaS Róbert Buček.

Politické rokovania s ĽSNS už odmietlo aj OĽaNO. S nimi podľa Kotlebu rokovali o podpore pre návrh obmedzujúci potraty.

"Žiadne rokovania so stranou Mariana Kotlebu neprebiehali ani na úrovni poslaneckého klubu, ani na úrovni hnutia. Žiadame Mariana Kotlebu, aby sa čo najskôr ospravedlnil za svoje nepravdivé vyjadrenie a aby podobnými klamstvami už nezavádzal verejnosť," uvádza sa v stanovisku OĽaNO.

Putinovi som sa neklaňal, tvrdí Danko

Andrej Danko vníma ako česť, že ho ruská strana pozvala na vojenskú prehliadku pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája.

V Moskve sa pri príležitosti osláv konca 2. svetovej vojny stretol nielen s predsedom ruskej Dumy Viačeslavom Volodinom, ale podal si ruku aj s prezidentom Vladimírom Putinom.

Danko tvrdí, že Slovensko si musí udržiavať s Ruskom dobré vzťahy aj pre energetickú závislosť.

Ako ďalej povedal v dnešnej relácii televízie TA3 V politike, mrzí ho, že nie je prezident a nemôže robiť vo vzťahu k Rusku to, čo česká hlava štátu Miloš Zeman. Odmieta však, že by sa pri podaní ruky ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi klaňal.



„Celé Slovensko videlo, ako sa naťahujete,“ povedal Dankovi predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba.

Narážal tak na video, v ktorom Danko z druhého radu podáva ruku Putinovi a predklonil sa pri tom.

Predsedovi SNS vyčítal, že hoci o Rusku pekne hovorí, jeho strana hlasovala za rozšírenie Severoatlantickej aliancie a ministerstvo obrany pod vedením člena SNS Petra Gajdoša kupuje ruské stíhačky.