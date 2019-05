Nemocnica na Rázsochách by mohla byť postavená do roku 2024, tvrdí Kalavská

Krajčí pochybuje o tom, že sa ambícia podarí aktuálnej vláde.

BRATISLAVA. Nová univerzitná nemocnica na bratislavských Rázsochách by mohla byť postavená v roku 2023 alebo 2024.

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť to uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru).

Krajčí pochybuje

"Čím skôr chceme búrať a potom stavať. Najrealistickejšie, keď všetko pôjde výborne v daných termínoch, najrýchlejšie, ako je to možné podľa zákona, tak to môže byť v rokoch 2023 až 2024," povedala šéfka rezortu.

Dodala, že budúci pracovníci v tejto nemocnici potrebujú vidieť svetielko na konci tunela, preto sa bude veľmi snažiť, aby mohli pracovať v špičkovej univerzitnej nemocnici.

Člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) však v tejto súvislosti povedal, že pochybuje o tom, že sa táto ambícia podarí aktuálnej vláde, keďže sa doposiaľ nepodarilo ani zbúrať skelet plánovanej nemocnice na Rázsochách, ktorý už v súčasnosti nevyhovuje podmienkam výstavby.

"Všetko to bude závisieť od budúcej vlády," uzavrel.

Riadenie nemocníc

Kalavská a Krajčí sa zhodli na tom, že nemocnice by mali byť riadené inak. Problém nemocníc vidí opozičný poslanec v tom, koľko peňazí ide do slovenských nemocníc.

"Súhlasím s tým, že nemocnice by mali byť centrálne riadené a že by ich riaditelia reportovali o ich stave," reagovala šéfka rezortu zdravotníctva na tvrdenia Krajčího, že by mala existovať akási sieť nemocníc s jednotným informačným systémom.

Distribúcia finančných zdrojov podľa jeho slov totiž nie je optimálna. Kalavská však tvrdí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa snaží systém neustále zlepšovať. Súhlasí s tým, že peňazí do zdravotníctva treba viac, no za financie chce vidieť väčšiu efektivitu.

Investičný dlh

Krajčí poukázal na to, že investičný dlh v zdravotníctve je vo výške približne 1,5 miliardy eur.

Preto podľa neho možno sotva očakávať, že by slovenské nemocnice mohli generovať zisk. Rovnako sa mu nepáčia ani nižšie platby za poistencov štátu, čím prišlo do systému zdravotníctva v tomto roku približne o 160 miliónov eur menej.

Podľa Krajčího bola rozpočtom ovplyvnená aj kondícia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Kalavská na jeho tvrdenia reagovala s tým, že rozpočet, ktorý ostal pre rezort zdravotníctva, bol výsledkom konsenzu.

So zánikom nemocníc nepočíta

Kalavská (nominantka Smeru) nepočíta s tým, že by v súvislosti s plánovanou reformou zdravotníctva, tzv. stratifikáciou slovenských nemocníc, došlo k tomu, že by niektoré nemocnice zanikli.

"Nutné minimum nemocníc je 32, respektíve 46. Vo vyhláške sme zadefinovali, koľko a v akom čase budeme potrebovať interných, chirurgických, ortopedických či gynekologických lôžok a podobne. V niektorých špecializáciách bude 32 nemocníc aj málo. Čiže nepočítame s tým, že by niektoré nemocnice zanikli alebo sa výrazne reprofilizovali. De facto sa status quo zachová," uviedla šéfka rezortu.

Reformu zdravotníctva, ktorá je plánovaná do roku 2030, víta aj člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO).

"Čo sa týka akútnej dostupnosti do 30 minút, tak si myslím, že s tým každý pacient bude spokojný, keď bude mať do tohto času dostupnú nemocnicu, v ktorej sa o neho budú vedieť okamžite postarať," mieni.