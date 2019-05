Rezort zahraničia ponúkol ústavným činiteľom vhodné nehnuteľnosti

O vhodné priestory ministerstvo zahraničných vecí požiadal ešte v roku 2017 Robert Fico.

13. máj 2019 o 8:50 SITA

BRATISLAVA. Rezort diplomacie našiel najvyšším ústavným činiteľom nehnuteľnosti, v ktorých by mohli v Bratislave bývať.

O nájdenie vhodných priestorov ministerstvo zahraničných vecí požiadal ešte v roku 2017 vtedajší premiér Robert Fico.

Ako sa uvádza v návrhu na trvalé zabezpečenie nehnuteľností zverejnenom na portáli slov-lex, Kancelária Národnej rady SR prejavila záujem o budovu na Gorazdovej ulici č. 27. Úradu vlády sa zase pozdáva bývanie na Mudroňovej ulici č. 47. Kancelária prezidenta nechala ďalší postup na novozvolenú prezidentku.

Budovy v správe diplomatického zboru

Ministerstvo zahraničných vecí v materiáli navrhuje, aby nehnuteľnosti odkúpil štát od Správy služieb diplomatického zboru, a. s.

„Vybrané nehnuteľnosti tak prejdú z vlastníctva spoločnosti SSDZ, a. s. so stopercentnou majetkovou účasťou štátu do vlastníctva štátu s výkonom správy objektu na Gorazdovej ulici č. 27 Kanceláriou Národnej rady SR a správy nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici č. 47 Úradom vlády SR,“ informuje dokument.

Po inaugurácii Zuzany Čaputovej v tejto súvislosti opäť oslovia Kanceláriu prezidentky.

Budovy za takmer sedem miliónov

Nehnuteľnosti na Gorazdovej a Mudroňovej by mali predať za cenu určenú znaleckým posudkom. Trhovú cenu budovy na Gorazdovej 27 určili na 2 590 000 eur a cenu nehnuteľnosti na Mudroňovej 47 na 4 240 000 eur.

Ako sa uvádza na stránke Správy služieb diplomatického zboru, budova na Gorazdovej je štvorpodlažný objekt so suterénom a tromi nadzemnými podlažiami. Dom postavili v roku 1943 a patrí k nemu rozsiahly pozemok.

Začiatkom milénia prešiel rekonštrukciou. „Vila na na Mudroňovej ulici je bývalá Lettrichova vila. Bola to vila ministra pre Slovensko z prvej Československej republiky. Bola postavená v dvadsiatych rokoch minulého storočia,“ informuje stránka SSDZ.

Rekonštruovali ju v rokoch 2008 až 2010. Má výťah aj podzemný bazén s wellness centrom.

O tom, že existuje návrh, aby ministerstvo zahraničných vecí našlo tri rezidencie pre najvyšších ústavných činiteľov, informoval v októbri 2017 vtedajší premiér Robert Fico.

Tieto byty by mali byť najvyšším ústavným činiteľom automaticky pridelené. Vtedy tak odpovedal na otázku, či by sa nevyhol problémom s bytom v komplexe Bonaparte, ktorý si prenajímal od Ladislava Bašternáka, ak by využíval štátne bývanie.

V marci 2019 bratislavský krajský súd odsúdil Bašternáka za daňové podvody na päť rokov väzenia. Súd potvrdil aj prepadnutie majetku.

Toho sa však ešte pred vynesením rozsudku začal zbavovať, ostal mu len byt, v ktorom býva predseda Smeru. Tento byt by mal ísť do dražby, záujem kúpiť ho avizoval šéf opozičného OĽaNO Igor Matovič.