Primátori privítali návrh novely zákona o hazarde

Hazard mnohým ľuďom ničí život a rozbíja rodiny, pripomenul primátor Nitry.

13. máj 2019 o 10:51 (aktualizované 13. máj 2019 o 11:40) SITA, TASR

BRATISLAVA. Primátori Bratislavy, Nitry a Hlohovca privítali návrh novely zákona o hazarde, ktorý je predložený na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Novela má umožniť obciam prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území.

Hazard vplýva na kriminalitu

A to aj bez predchádzajúcej povinnosti občanov obce predložiť petíciu, ktorou by sa takéhoto zákazu z dôvodu porušovania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier dožadovali.

„V Nitre je dnes 44 herní a dve kasína, v ktorých je 820 herných prístrojov. Hranie hazardu vyvoláva závislosť. Mnohým ľuďom ničí život a rozbíja rodiny. Hazard má svoj podiel na miere kriminality a navyše, herne sú pre mestá vizuálnym smogom. Podporujem návrh zákona," uviedol v pondelok na tlačovej besede primátor Nitry Marek Hattas.

Podľa primátora Hlohovca Miroslava Kollára by sme sa na hazard mali prestať pozerať z pohľadu výnosov. Do úvahy treba brať bezpečnostné a sociálne dopady.

„Bratislavčania sa už v referende jasne vyjadrili, že sú proti hazardu v našom meste, no nepomohlo im to. Preto podporujem tento návrh zákona," uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Osud hazardu do rúk samospráv

Poslankyňa hnutia OĽaNO Anna Verešová skonštatovala, že ak sa v súčasnosti rozhoduje o sociálnych balíčkoch a rozhodnutiach, ktorých cieľom majú byť prorodinné opatrenia, práve takýto zákon rozširujúci kompetencie samospráv v oblasti hazardu má veľký význam.

"Tento zákon totiž výrazne vplýva na rodiny," zdôraznila, pripomínajúc negatívne javy, ktoré závislosť od hrania hazardných hier generuje.

Líder Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý je presvedčený o tom, že ak poslanci NR SR dajú samosprávam zvýšenú kompetenciu rozhodnúť o hazarde na svojom území, rozhodnutie bude oveľa lepšie korešpondovať s vôľou tých, ktorých sa to bezprostredne týka.

"Mestá a obce budú môcť rozhodnúť, či ho zakážu, prípadne, že ho neskôr povolia, teda, ak to neprinesie to, čo si od toho sľubovali, môžu to zvrátiť. Chceme, aby tí, ktorých ľudia volia, mohli zvoliť rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre ich obyvateľov," uviedol Beblavý.