Matovič: Mrzí ma, že sa pridali do tohto spolku fašistov a bláznov (anketa)

Opoziční lídri zatiaľ Kollára neodmietajú.

13. máj 2019 o 18:52 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Vstup Borisa Kollára do Hnutia pre Európu národov a slobody je podľa opozičných lídrov chybou, ale spoluprácu po voľbách s ním aj tak explicitne nevylučujú. Progresívne Slovensko si nad Kollárom necháva otáznik.

Richard Sulík (SaS)

Richard Sulík. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo )

Nevidím žiadny dôvod na to, aby to ovplyvnilo našu budúcu spoluprácu. Voliči Sme rodina zhodnotia, či bol tento krok správny.

Ja by som do takého spolku nevstupoval pre Marin Le Penovú, ktorá je za vystúpenie Francúzska z EÚ podobne ako Marian Kotleba. Pre mňa je to červená línia.

Michal Truban (PS)