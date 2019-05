Lališ podľa znalca v prípade pokusu o vraždu Volzovej neklame

Bos sýkorovcom poprel výpoveď Černáka, ten tvrdil, že Rusko si objednal vraždu Volzovej u mafie.

13. máj 2019 o 14:44 TASR

BRATISLAVA. Na doživotie odsúdený bos sýkorovcov Róbert Lališ, ktorý je spoločne obžalovaný s exministrom hospodárstva a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom v prípade prípravy vraždy Silvie Volzovej, podľa znaleckého posudku neklame.

Róbert Lališ, alias Kýbel, v minulosti pred vyšetrovateľmi poprel verziu rovnako na doživotie odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Černáka, že si exriaditeľ v slovenskom podsvetí objednal vraždu svojej bývalej spoločníčky.

V kauze sú obžalovaní Pavol Rusko, Kýbel, Mikuláš Černák a jeho bývalý komplic Miloš K.

"V zmysle Trestného poriadku obhajoba Róberta L. pribrala do konania renomovanú znalkyňu, ktorá vypracovala znalecký posudok. V rámci neho sa Róbert L. podrobil psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti na takzvanom polygrafe, kde podľa znalkyne nebola v jeho výpovedných tvrdeniach indikovaná lož, a teda hovorí pravdu," povedal pre TASR obhajca Marek Para, ktorý dal v pondelok spomínaný posudok založiť do súdneho spisu.

Výpoveď Černáka

Práve výpoveď banskobystrického bosa, ako približne pred dvoma rokmi uvádzali médiá, viedla k tomu, že policajti začali riešiť tento prípad, ktorý sa mal stať na jeseň 1997.

Pred vyšetrovateľmi Mikuláš Černák uviedol, že bývalý minister hospodárstva a podpredseda vlády si u podsvetia objednal likvidáciu svojej obchodnej partnerky z TV Markíza za odmenu 20 až 40 miliónov korún. Verziu za viacero vrážd doživotne odsúdeného bosa potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K.

Pavol Rusko takúto výpoveď označil za výmysel. Ešte pred prevalením kauzy tvrdil, že s černákovcami sa v minulosti kontaktoval preto, aby si u nich overil, či si práve Volzová neobjednala jeho likvidáciu.

Prvé hlavné pojednávanie v tejto veci sa v bratislavskom Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pred predsedom senátu Okresného súdu Bratislava II má začať budúci štvrtok (23. 5.).

Proces je naplánovaný aj na piatok (24. 5), keď sa v jedinej pojednávacej miestnosti bratislavskej väznice očakávajú prísne bezpečnostné opatrenia, zároveň aj veľký záujem médií.

V minulosti v tejto pojednávacej miestnosti súdili ukrajinsko-slovenský gang Volodymyra Y., obžalovaného z piatich vrážd, gang kyselinárov či východoslovenskú zločineckú skupinu Róberta Okoličányho, ktorý je odsúdený na doživotný trest odňatia slobody a stále aktuálne na úteku, v pátraní.

Ruska stíhajú na slobode

V histórii samostatného Slovenska tak po prvý raz na lavici obžalovaných bude figurovať bývalý člen vlády, obžalovaný za trestný čin prípravy vraždy.

V minulosti slovenské súdy riešili viacero obžalovaných exministrov, ale nie až za taký závažný trestný čin.

Pavol Rusko je v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky stíhaný však naďalej na slobode.

Rozhodol o tom nedávno Krajský súd (KS) v Bratislave, ktorý tak zamietol sťažnosť prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave voči februárovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II, ktorý Ruska ponechal na slobode.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave vo februári ozrejmil, že návrhom na väzobné stíhanie reagoval na decembrovú tlačovú konferenciu Pavla Ruska, na ktorej označil výpovede svedkov za klamstvo.

"Všetky tieto veci treba vnímať v určitom kontexte a mám za to, že bolo spôsobilé do určitej miery ovplyvniť či už svedkov, spoluvinníkov, alebo poškodených," povedal po rozhodnutí súdu. Zdôraznil, že bolo podľa neho tiež spôsobilé zasiahnuť do zákonnosti procesu.

Musí nosiť náramok

Krajský súd v Bratislave Pavlovi Ruskovi na začiatku mája minulého roka uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.

V inej kauze, kde figuruje Pavol Rusko, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v marci na neho a zároveň na kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera obžalobu v kauze televíznych zmeniek.

Tento prípad bude zase v budúcnosti pojednávať Špecializovaný trestný súd v Pezinku.