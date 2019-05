Ministerstvo nechystá zmenu pre vznik ambulancií fyzioterapie

Slovenská komora fyzioterapeutov na požiadavke zriadiť ambulanciu pre fyzioterapeutov trvá.

13. máj 2019 o 15:39 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) aktuálne nepripravuje zmenu, ktorá by viedla k zavedeniu podmienok pre vznik samostatných ambulancií fyzioterapie.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

"V súvislosti s posilnením kompetencií fyzioterapeutov sa v súčasnosti nevyžaduje vznik samostatného zdravotníckeho zariadenia vo forme ambulancie. ministerstvo zdravotníctva je pripravené pokračovať v diskusiách, ak bude táto téma v budúcnosti opäť otvorená," povedala.

Slovenská komora fyzioterapeutov (SKF) však na svojej požiadavke zriadiť ambulanciu pre fyzioterapeutov trvá. Pre TASR to v utorok potvrdila aj riaditeľka kancelárie SKF Diana Dudášová.

Fyzioterapia by podľa SFK vďaka tomu bola dostupnejšia pre pacienta. Zároveň by sa mohol zastaviť odlev kvalitných absolventov fyzioterapie do zahraničia, kde sú podľa vyjadrenia komory lepšie podmienky pre pôsobenie v zdravotníctve.

"Zákon v súčasnosti nedefinuje miesto výkonu fyzioterapie, čo pravidelne spôsobuje chaos pre pacientov, ale aj ostatných odborných lekárov. Fyzioterapeuti pracujúci na licenciu v samostatnej praxi totiž pôsobia na rôznych klinikách či pracoviskách fyzioterapie v relaxačných centrách," povedala viceprezidentka poverená zastupovaním SKF Elena Žiaková.

Tá tvrdí, že sú aj také prípady, keď fyzioterapiu poskytujú maséri. "Požadujeme preto od zákonodarcu zriadiť miesto výkonu ambulancia fyzioterapie, presne tak, ako je napríklad logopedická ambulancia, ambulancia akupunktúry, ambulancia dentálnej hygieny a iné," povedala Žiaková.

Súčasne dodala, že zriadenie ambulancie fyzioterapie by skrátilo cestu pacienta k fyzioterapeutovi, pretože ten by si mohol na internete podľa jednotlivých ambulancií ľahšie nájsť najbližšieho kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v okolí.