Lajčák: Program Východné partnerstvo je podľa Únie dobrý

Program podľa Lajčáka prináša výsledky.

13. máj 2019 o 18:35 TASR

BRATISLAVA, BRUSEL. Za desať rokov existencie programu Východné partnerstvo (VP) sa podarilo toho veľa dosiahnuť, zhrnul v pondelok pozíciu EÚ šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Vyjadril sa tak po stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ so svojimi rezortnými partnermi z krajín VP v Bruseli.

Zhodnotili desaťročie programu

Lajčák po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci pripomenul, že rokovanie s partnermi z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny patrilo k jeho dominantným bodom.

Prečítajte si tiež: V4 rokovala s východnými partnermi najmä o budúcnosti

Spresnil, že účastníci tohto podujatia zhodnotili desať rokov programu a hovorili o tom, ako by sa vzájomné vzťahy so šesticou postsovietskych krajín mali vyvíjať do budúcna.

"Všetci sa zhodli na tom, že je to dobrý program a s konkrétnymi výsledkami. Určite sa dalo dosiahnuť viac, ale aj to, čo sa dosiahlo, je niečo, s čím môžeme byť spokojní. Je tu jasná diferenciácia krajín, kde je potrebné, aby sme mali takú víziu do budúcnosti, ktorá bude zohľadňovať ich ambície podľa toho, do akej miery sa chcú priblížiť EÚ," vysvetlil Lajčák.

Podľa jeho slov je jasné, že perspektíva členstva v Únii nie je pre tieto krajiny na programe dňa, ale je tu veľký priestor na využitie medzi tým, čo sa už dosiahlo, čiže medzi asociačnými dohodami a samotným členstvom v EÚ.

Stabilita v regióne

Lajčák upozornil, že z pohľadu EÚ, ale aj Slovenska, sú východní partneri susedmi a ich stabilita je aj v tunajšom záujme.

"Nie je to jednosmerná ulica, kde my im niečo dávame a oni z toho profitujú. Ak budú mať rovnaké hodnoty a rovnaké ekonomické systémy, bude to aj v našom záujme," opísal situáciu.

Lajčák dodal, že to platí osobitne aj pre krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), ktorej traja členovia priamo susedia s niektorým zo štátov Východného partnerstva.

Aj preto Slovensko pred niekoľkými dňami pripravilo v Bratislave stretnutie V4 + VP, ktoré podľa Lajčáka vygenerovalo sériu zaujímavých námetov, pričom o viacerých z nich sa hovorilo aj v pondelok v Bruseli.