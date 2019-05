Pellegrini apeluje na účasť v eurovoľbách, odmieta nadávanie na EÚ

Premiér odmieta vystúpenie z Únie.

15. máj 2019 o 11:41 TASR

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Projekt Európskej únie (EÚ) je pre Slovensko prínosom a vďaka nemu sa rozvíjajú aj najvýchodnejšie časti Slovenska. V Hanušovciach nad Topľou, kde sa v utorok (14. 5.) konalo výjazdové rokovanie vlády, to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Zároveň apeloval na to, aby ľudia v nadchádzajúcich eurovoľbách išli voliť.

Obmedzená diskusia o EÚ

Diskusia o Európskej únii (EÚ) sa podľa jeho slov často obmedzuje na niektoré jej nariadenia, ktoré možno občanom strpčujú život.

"Pri štúdiu materiálov na naše výjazdové rokovanie vidím, koľko reálnych európskych peňazí prúdi v súčasnosti do regiónov. To je skutočná európska pomoc, ktorá má korene práve v európskych hodnotách solidarity. Tým, že vyspelejšie štáty podporujú tie menej vyspelé tak, aby ich čo najrýchlejšie dobehli a aby sa rozdiely medzi nimi vyrovnali," povedal Pellegrini.

Zdôraznil preto, že treba odmietnuť nadávanie na Európsku úniu. "Nebyť prostriedkov z EÚ, mnohé z projektov by sme si z našich vlastných rozpočtov nikdy nemohli dovoliť," poznamenal.

To, že je potrebné Európsku úniu demontovať alebo z nej vystúpiť, Pellegrini rovnako odmieta.

Falošné a nepravdivé reči

"Sú to falošné a nepravdivé reči o strate štátnej suverenity, ktorú nám predsa nikto neberie. Určite sa zhodneme na tom, že chceme byť členmi najelitnejšieho svetového klubu a musíme zároveň dodržiavať jeho pravidlá," skonštatoval Pellegrini. Apeloval na ľudí, aby išli v eurovoľbách voliť a verili v projekt Európskej únie.

Slovensko podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) z rozpočtu EÚ doteraz získalo 18 miliárd eur. "Keď odrátame to, čo SR vkladá ako svoj príspevok do európskeho rozpočtu, tak je to je 12 miliárd eur.

Z nich ide 80 percent na verejné investície, čiže väčšinou na školy, cesty, hromadnú dopravu, životné prostredie, vytváranie nových pracovných miest, vedeckovýskumné projekty, rekonštrukcie domovov sociálnych služieb a mnohé ďalšie projekty, ktoré sú realizované vďaka európskym štrukturálnym fondom. Keby sme neboli členmi Európskej únie, tak sa zastaví rozvoj šiestich z ôsmich krajov Slovenska," zhrnul.