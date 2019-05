Ozbrojené sily budú aj v budúcom roku cvičiť aktívne zálohy

Pravidelné cvičenia sú naplánované od mája do októbra 2020.

15. máj 2019 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Ozbrojené sily SR budú aj v budúcom roku cvičiť aktívne zálohy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany Danka Capáková s tým, že vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do polovice septembra tohto roka.

Pravidelné cvičenia sú v jednotlivých útvaroch ozbrojených síl naplánované od mája do októbra 2020.

Chcú vycvičiť desiatky vojakov v zálohe

V roku 2020 chcú ozbrojené sily vycvičiť 90 vojakov v zálohe pre 21. zmiešaný mechanizovaný prápor v Trebišove, 81 vojakov v zálohe pre Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, 121 vojakov pre Ženijný prápor Sereď, 38 vojakov v zálohe pre 5. pluk špeciálneho určenia, ako aj 25 vojenských policajtov.

Pravidelné cvičenia budú v roku 2020 od 11. mája do 22. mája 2020 v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore v Trebišove, následne od 1. júna do 14. júna 2020 v 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, ďalej od 8. júna do 19. júna 2020 v Ženijnom prápore Sereď, ako aj v rámci Vojenskej polície. Posledný výcvik aktívnych záloh v budúcom roku bude od 21. septembra do 2. októbra 2020 v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Rožňava.

Výcvik bude zameraný na potrebné odbornosti z oblasti delostrelectva, komunikačných a informačných systémov, logistiky, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, vojenského manažmentu a výcviku, ako aj vojenského zdravotníctva, špeciálnych operácií, ženijnej podpory, odbornosti Vojenskej polície na vojenskú dopravnú a poriadkovú políciu či ochranu osôb a objektov a ďalšie odbornosti.

Motivačný príspevok 600 eur

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí v zmysle zákona motivačný príspevok 600 eur ročne po splnení predpokladu, že absolvuje aspoň 75 percent doby pravidelného cvičenia a tiež pomerná časť hodnostného platu za čas cvičenia.

Okrem toho bude rezort obrany nahrádzať mzdové náklady za čas prítomnosti zamestnancov, ako aj samostatne zárobkovo činných osôb na cvičení, ako aj zdravotné a sociálne odvody.