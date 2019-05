Lubyová verí, že rodičia ocenia odbornú starostlivosť. OĽaNO povinné škôlky kritizuje

OĽaNO tvrdí, že návrh zákona narúša slobodu rodičov pri výchove.

15. máj 2019 o 14:32 SITA, TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva verí, že po zavedení povinného predškolského vzdelávania rodičia ocenia odbornú starostlivosť o ich deti jeden rok pred nástupom do prvého ročníka základných škôl.

Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie rezortu školstva, „týmto krokom zároveň dosiahneme zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a predpokladáme tiež zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach."

Prijatie opatrení

Ministerstvo ďalej konštatuje, že zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole si vyžiada aj prijatie opatrení súvisiacich s evidenciou a vyhodnocovaním plnenia povinnej školskej dochádzky.

„Pokiaľ je v zákone určená povinnosť, ako v tomto prípade, musí byť aj určená sankcia za nedodržiavanie povinností ustanovených zákonom. Ide o rovnaké sankcie, ako sú ustanovené v prípade povinnej školskej dochádzky žiakov základných a stredných škôl,“ zdôrazňuje rezort školstva.

V reakcii na kritiku OĽaNO, že materské školy už teraz majú nedostatok kapacít, ministerstvo uvádza, že zabezpečenie priestorových kapacít realizuje predovšetkým z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré na tento účel vyčlenilo prostriedky v eurofondovej výzve.

„Pôjde o osemtisíc až desaťtisíc nových miest, presné číslo nie je možné určiť, keďže stále sú regióny, kde sú disponibilné prostriedky a možnosť podávať projekty naďalej trvá,“ objasňuje ministerstvo.

Sloboda pri výchove

Predkladať návrhy zákona je podľa ministerstva právom každého poslanca Národnej rady SR a zároveň súčasťou jeho agendy.

„Tým, že návrh zákona predkladajú poslanci, predlžuje sa legisvakačná lehota, ktorá umožní Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) zabezpečiť potrebné priestorové kapacity pre zriaďovateľov materských škôl. Zároveň by sme radi zdôraznili, že zákon sa v súčasnosti nachádza v druhom čítaní, počas ktorého sa doň zapracovávajú navrhované zmeny, teda nie je pravda, že sa prijíma bez diskusie,“ dodáva ministerstvo.



Ministerstvo školstva týmto reaguje na dnešnú tlačovú konferenciu predstaviteľov hnutia OĽaNO k povinným škôlkam, na ktorej poslanci zdôraznili, že predkladaný návrh zákona narúša slobodu rodičov pri výchove svojich detí.

Kritizujú pokutovanie

Zákonu vytýkajú to, že pokutuje rodičov, ktorí neprihlásia svoje deti do škôlky, že deti budú v škôlkach preskúšané, dostanú vysvedčenie a ak neuspejú, tak prepadnú.

Kritizujú taktiež fakt, že ide o poslanecký a nie vládny návrh, že je aplikovateľný na všetky deti, nie iba na marginalizované skupiny a skupiny zo sociálne znevýhodneného prostredia či to, že už teraz majú škôlky nedostatok kapacít.



Návrh zákona na predĺženie povinnej školskej dochádzky o jeden rok a zavedenie povinnej predškolskej dochádzky pre všetky deti predložili poslanci vládnej koalície Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer) a Péter Vörös (Most-Híd).

Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok.

Účinnosť návrhu novely zákona navrhujú na 1. septembra 2020. O návrhu zákona budú poslanci rokovať na záver parlamentnej schôdze, ktorá sa začala 9. mája.

Vašečka odmieta povinné škôlky

Poslanec Richard Vašečka (nezaradený) nepodporí návrh zákona, ktorým chce SNS predĺžiť povinnú školskú dochádzku o jeden rok a zaviesť povinné škôlky pre všetky deti i so sankciami pre rodičov, ktorí tak neurobia.

"Považujem za alarmujúce, ak sme sa dostali do stavu, že štát nedôveruje rodičom. Stanovuje im stále nové a nové povinnosti a oberá ich o slobodnú voľbu a sväté právo na výchovu svojich detí. Ak chce štát naozaj rodičom pomôcť, nech radšej zabezpečí v škôlkach miesto pre tých, ktorí o to majú záujem. Teda nie povinné škôlky, ale dostupné škôlky. To považujem za oveľa rozumnejšie a citlivejšie riešenie," myslí si Vašečka.

"Prečo by sme mali nútiť rodičov, ktorí chcú svoje deti v predškolskom veku vychovávať sami, aby ich povinne dávali do škôlky? A ešte im navyše hroziť mastnou pokutou, ak sa rozhodnú nechať ho podľa svojho uváženia doma," pýta sa poslanec.