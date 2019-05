Riaditeľom Fondu na podporu umenia ostáva Jozef Kovalčik

Rada na zasadnutí zvolila riaditeľa inštitúcie na ďalšie štyri roky.

15. máj 2019 o 19:15 TASR

BRATISLAVA. Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom stredajšom verejnom zasadnutí zvolila riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie na ďalšie štyri roky.

Vo funkcii bude pokračovať doterajší riaditeľ Jozef Kovalčik.

Jediným kandidátom

Získal nadpolovičnú väčšinu deviatich členov rady.

Kovalčik, ktorý bol jediným kandidátom prihláseným do výberového konania, označil pri prezentácii svojej vízie viacero priorít.

"V rámci podpornej činnosti fondu bude potrebné zamerať sa na vzdelávanie najmä začínajúcich žiadateľov o finančnú podporu z FPU v rámci správneho podávania žiadostí. Žiadatelia by tiež mali viac pracovať so svojou cieľovou skupinou. Dôležitá je aj spolupráca so samosprávami. Najmä v činnosti knižníc," uviedol Kovalčik.

Dodal, že je nevyhnutné, aby sa otvoril priestor aj na nové projekty. Posudzovanie projektov by podľa neho malo zohľadňovať najmä ich relevantnosť pre sociálnu skupinu a komunitu, pre ktorú sú určené.

Zavedenie efektívnejších funkcionalít

Za jednu z priorít označil aj zavedenie efektívnejších funkcionalít v rámci registračného systému umožňujúcich nominovanie členov odborných komisií.

Chce sa venovať takisto rozvoju už rozbehnutej spolupráce s fondom Arts Council Norway, ako aj nadviazaniu kooperácie s podobnými inštitúciami v krajinách Európskej únie, Afrike a Ázii.

Voľba riaditeľa FPU sa uskutočnila v súvislosti s končiacim sa funkčným obdobím súčasného šéfa.

"V stanovenom termíne mohli kandidáti posielať prihlášky spolu s vypracovaným projektom riadenia a rozvoja FPU," dodala hovorkyňa FPU Petra Kňazeová.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.