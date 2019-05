Matečnej rezort podľa Remišovej namiesto obnovy lesov podporuje ich pílenie

OĽaNO tvrdí, že zlyhania v správe lesov potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad.

16. máj 2019 o 11:41 TASR

BRATISLAVA. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) namiesto obnovy lesov na Slovensku podporuje ich pílenie.

Eurofondová výzva, ktorú ministerstvo vyhlásilo, totiž podporuje najmä veľké firmy a nákup techniky na zvážanie dreva, namiesto toho, aby podporovala obnovu a ochranu lesov na Slovensku.

Zlyhania v správe lesov

Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO s tým, že zlyhania v správe lesov potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR.

"Eurofondová výzva na obnovu lesov v objeme 22 miliónov eur má byť zameraná na zlepšenie životaschopnosti lesov a podporu investícií. V praxi však podporuje ministerstvo hlavne techniku určenú na zváženie dreva, pílenie dreva. Nemyslím si, že štát by mal dotovať z verejných peňazí súkromným firmám nákup takejto techniky," skonštatovala vo štvrtok poslankyňa Veronika Remišová.

Medzi žiadateľov o dotáciu sa podľa OĽaNO zapojilo množstvo subjektov, ktoré tržby nemali alebo ich majú na minimálnej úrovni, vznikli krátko pred vyhlásením výzvy alebo krátko podaním žiadosti o grant.

"Takmer tretine zo všetkých firiem ministerstvo poskytlo vyššiu dotáciu, ako sú ročné tržby týchto firiem," upozornila Remišová.

Nastavenie bodovacích kritérií

Za chybné považuje hnutie aj nastavenie bodovacích kritérií. Remišová tiež upozornila na to, že najvyššie dotácie dostanú práve firmy, zatiaľ čo živnostníkom, lesným pozemkovým spoločenstvám a urbárom sa ušli len štyri milióny eur.

"Veľkú časť sumy dostali práve veľké firmy. Ak niekto potrebuje dotácie, tak práve drobní živnostníci," myslí si Remišová.

OĽaNO preto vyzýva vládu, najmä ministerstvo pôdohospodárstva, aby boli eurofondy vynakladané efektívne.

"Namiesto dotovania výrubu lesov by sme špeciálne z eurofondov mali radšej podporiť projekty zamerané na starostlivosť o lesy, pestovateľskú činnosť, podporu, obnovu a ochranu lesov, prípadne šetrnejšie hospodárenie v lesoch. Mali by sme podporovať len takých podnikateľov, ktorí sa zaviažu k šetrnejšiemu hospodáreniu v lese," uviedla Remišová.

Upozornili aj na zistenia NKÚ

Okrem toho OĽaNO upozornilo aj na zistenia NKÚ pri hospodárení v lesoch.

Napríklad na neefektívny nákup kamier, náklady na mediálne kampane či neopodstatnený odvod zo zisku štátneho podniku Lesy SR do štátneho rozpočtu.

"Musíme si povedať, že všetky peniaze, ktoré les vyprodukuje za drevo, musíme do lesa vrátiť. Zrušiť by sa mal nepochopiteľný odvod do štátneho rozpočtu, musíme zabrániť predaju dreva pod trhové ceny. Musíme nájsť peniaze v tejto krajine do fondu, ktorý bude reálne hradiť najkvalitnejšie výberkové hospodárenie v lesoch," dodal exposlanec OĽaNO v parlamente a aktivista Ján Mičovský.

Ministerstvo kritike nerozumie

Je veľký omyl myslieť si, že lesníci len rúbu drevo. Štátni lesníci vysadia ročne 15 miliónov nových stromov, odstraňujú kalamitu, zvážajú drevo, ale tiež obnovujú lesy a udržiavajú lesnú infraštruktúru.

V reakcii na kritiku aktuálnej eurofondovej výzvy na obnovu lesa zo strany opozičného hnutia OĽaNO to uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.

"Žiaľ, neraz pracujú s technikou, ktorá je zo 60. alebo 70. rokov, je zastaraná, kazí sa, je drahá na prevádzku a neekologická. Dostanú nové moderné stroje, vďaka ktorým bude starostlivosť o les modernejšia, efektívnejšia, šetrnejšia k životnému prostrediu," konštatuje v stanovisku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

"Kritike veľkosti firiem, ktoré dostanú podporu, nerozumieme. Šancu majú aj malí aj veľkí. Dôležité je, aby to vedeli robiť," dodal agrorezort.