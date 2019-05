Pellegrini kritizoval Blahu za vyjadrenia o Únii

Blaha nazval Európsku úniu bandou lúzrov.

16. máj 2019 o 15:03 SITA

BRATISLAVA. Výmena názorov medzi premiérom Petrom Pellegrinim a predsedom Výboru pre európske záležitosti Ľubošom Blahom ukončila štvrtkové rokovanie výboru.

Predseda vlády kritizoval Blahu, že Európsku úniu (EÚ) nazýva bandou ´lúzrov´ a tvrdí, že ľudia majú únie dosť.

Prečítajte si tiež: Blahove vyjadrenia sú podľa Matoviča antisemitské, ten ho označil za klamára

„Pokiaľ sme niekoľko týždňov pred európskymi voľbami a jasne deklarujeme, že Európska únia je náš životný priestor, tak aby sa predseda európskeho výboru takýmto spôsobom vyjadroval na adresu Európskej únie je niečo, s čím nemôžem ako predseda vlády súhlasiť bez ohľadu na to, kto to hovorí, či je to náš člen alebo člen inej strany," dodal premiér.



Podľa Pellegriniho by sa mal takýchto vyjadrení zdržať. „Ako osoba má právo hovoriť, čo si myslí. Ale nemyslím si, že ako predseda európskeho výboru a nominant strany Smer, ktorá podporuje členstvo v únii, by sa mal vyjadrovať takýmto opačným a niekedy až nepristojným spôsobom. Je to cez čiaru," uzavrel Pellegrini.



Predseda európskeho výboru Ľuboš Blaha 7. mája na svoju facebookovu stránku napísal, že "EÚ predstiera, že je niečím viac, než sa zdá, ale pritom každý vidí, že je to len banda zakomplexovaných 'lúzrov'. Je plná nenávisti voči strednej Európe a našej kultúre a ľudia majú EÚ stále viac plné zuby".