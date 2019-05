Slováci ukázali, ako vyzerali egyptské obydlia

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

17. máj 2019 o 13:26 The Slovak Spectator

1. Kedy Miroslav Trnka z Esetu zarobil svoj prvý milión? IT developer Miroslav Trnka first wanted to heal computers and then society

2. Fanúšikovia po prehratom zápase s Kanadou hádzali na ľad fľaše a pískali počas hymny. Hokejisti to odsúdili: Slovak fans booed the Canadian anthem after lost game

3. Šesť rokov za smrť človeka. Dostal Juraj Hossu primeraný trest? Is six years for killing a Filipino expat enough? Lawyers share their opinion

4. Stretnite sa s Nočným kráľom z Hry o tróny alebo navštívte múzeá a galérie neskoro v noci. Tento víkend v Bratislave patrí kultúre. Top 10 events in Bratislava

5. Ak ľuďom ukážeme, aký skorumpovaný je režim, veci sa môžu zmeniť, hovorí v rozhovore ruský novinár Andrey Kalikh: They are asking if we really want war

6. Knižnica v bývalom sídle rodu Apponyiovcov v Oponiciach je unikátna. Skrýva viac ako 30-tisíc zväzkov: Slovak Medici and Fugger: Oponice

7. Dokáže historická Vydrica vstať z popola? What Vydrica will rise from the ashes?

8. Dobrý hokej a lacné pivo. Fanúšikom zo zahraničia sa v Bratislave páči: We enjoy Bratislava but finding your way around the capital is difficult

9. Budeme opäť kupovať noviny s bielou titulkou? Press law raises fears of state censorship

10. Slováci ukázali, ako vyzerali egyptské obydlia. Pozrite si ich v krátkom videu: Slovak Egyptologists show how an ancient Egyptian settlement looked

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.