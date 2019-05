Ako Američan našiel najlepší burger v Trnave

Cudzinci v anglickom podcaste hovoria o svojich cestovateľských zážitkoch zo Slovenska.

18. máj 2019 o 6:14 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/620370417&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Američan Massimo Guglietta žije v Trnave už viac ako pol roka. Najvyšší čas zistiť, prečo sa Trnava volá Malý Rím. V podcaste hovorí prečo sa do Trnavy zamiloval a ako chodí na futbal spievať spartakovské chorály, aj keď nevie slová. Dozviete sa aj to, kde v Trnave našiel Berlín a kam chodí na najlepšie burgre v meste.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.