Rezort zahraničia upozornil na výskyt cholery v Keni a právo šaría v Bruneji

Slováci cestujúci do Srí Lanky, Kene, Bruneja alebo Izraela by mali zvýšiť opatrnosť.

17. máj 2019 o 15:37 TASR

Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webstránke.

Cholera v Keni, šaría v Bruneji

Na Srí Lanke a v Izraeli je podľa rezortu zhoršená bezpečnostná situáciu, v Keni pretrváva výskyt cholery a v Bruneji vstúpil do platnosti trestný zákonník, ktorý umožňuje uplatňovanie islamského práva "šaría".

"Aktuálne evidujeme násilné nepokoje medzi miestnymi obyvateľmi, najmä v severozápadnej provincii ostrova. V krajine platí výnimočný stav, ktorého cieľom je umožniť flexibilitu pri operáciách bezpečnostných zložiek krajiny," opisuje ministerstvo situáciu na Srí Lanke.

Hrozba útokov sa nedá vylúčiť

Pre prísne bezpečnostné kontroly by tiež cestujúci mali počítať so zdržaniami pri presunoch a pri vstupoch do verejných budov vrátane hotelov a letísk.

Zhoršenie bezpečnostnej situácie na Srí Lanke podľa rezortu súvisí s veľkonočnými útokmi na kostoly a hotely, pri ktorých zahynulo 258 ľudí.

"Hrozba ďalších teroristických útokov sa nedá vylúčiť, najmä na frekventovaných miestach vrátane omší/modlitieb a turistických miest," upozorňuje v tejto súvislosti rezort diplomacie, ktoré odporúča, aby občania SR, ktorí sa na Srí Lanku chystajú, zvážili odloženie cesty.

Nebezpečný Blízky východ

V Izraeli je podľa ministerstva nebezpečná najmä oblasť v blízkosti pásma Gazy, kde hrozí ostreľovanie raketami.

"Na územie Gazy neodporúčame slovenským občanom vstupovať," konštatuje ministerstvo.

Rovnako nebezpečné je podľa neho aj cestovanie do pohraničných oblastí na severe Izraela, na hraniciach s Libanonom a so Sýriou.

Opatrnosť treba podľa rezortu zvýšiť aj pri prehliadke Starého mesta Jeruzalema, najmä v okolí Levej brány, Damaskej brány a v moslimskej časti Starého mesta.

V Keni pre výskyt cholery rezort odporúča dodržiavať zásady osobnej hygieny, predovšetkým v kontakte s potravinami, čerstvým ovocím a zeleninou, ktoré je nutné veľmi dôkladne umývať.

V sultanáte Brunej sú po novom nelegálne mimomanželské vzťahy vrátane cudzoložstva a homosexuálnych vzťahov.

"Trestný zákonník na báze islamského práva sa primárne dotýka brunejských občanov, ale môže sa selektívne uplatňovať aj v prípade nemoslimských rezidentov a cudzincov," informuje o tom ministerstvo.

Pri ceste do akejkoľvek krajiny tiež ministerstvo odporúča dobrovoľnú registráciu na svojej stránke.