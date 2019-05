Povinné škôlky rodičia odmietli, väčšina odborníkov je za

V zahraničí nie sú povinné škôlky žiadnou novinkou.

17. máj 2019 o 19:20 Zuzana Straková

BRATISLAVA. Verejnosť a rodičia sa tvrdo postavili proti návrhu na povinnú predškolskú dochádzku, ktorú navrhuje koalícia. V ankete, ktorú spustilo ministerstvo školstva na svojom facebooku, jasne vedú odporcovia.

„Ako rodiča ma uráža, že ma považujete za neschopnú pripraviť svoje deti na školskú dochádzku,“ píše matka Zuzana Čuchračová v komentári k ankete.

Myšlienku povinnej predškolskej dochádzky však väčšina odborníkov, ktorých denník SME oslovil, chváli.

Koaliční poslanci navrhli, aby sa zaviedla povinná predškolská dochádzka od piatich rokov. Deti by nastúpili do škôlky, v odôvodnených prípadoch by sa vzdelávali doma. Ak by po roku neboli pripravené na prvý ročník, rok v škôlke by si zopakovali.

Ministerka Martina Lubyová povinné škôlky podporuje, v parlamente sa však ocitol bez diskusie s verejnosťou, keďže ho predložili priamo poslanci.

Vylepšiť, nie zavrhnúť

Napriek nesúhlasu rodičov odborníci myšlienku schvaľujú.

„Je najvyšší čas prijať zásadnejšie opatrenie v tejto oblasti,“ myslia si Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry a Braňo Tichý z organizácie Človek v ohrození.

Povinná predškolská dochádzka podľa mimovládnych organizácií má zmysel a pomôže sprístupniť predškolské vzdelávanie všetkým. Zdôrazňujú, že zákon treba vylepšiť.

Podobný systém nie je v zahraničí žiadnou novinkou. Úžitok môže podľa Lajčákovej priniesť všetkým deťom, nielen tým z vylúčeného prostredia. Vytvorí rovné šance na vzdelanie a pomôže budovať súdržné komunity.

Nevedia, čo je papier

Na Slovensku sú obrovské rozdiely v tom, ako sú deti pripravené na školu. Tým z vylúčených komunít nerobí problém len slovenčina, ale aj úplne základné veci.

„Nevedia správne sedieť, a to ani nehovorím o držaní ceruzky. Nevedia, čo je to papier alebo zošit, že na papier sa píše alebo že sa v knihe otáčajú strany,“ vysvetľuje Mária Rusnáková, riaditeľka základnej školy v Jánovciach pri Poprade.

V jánovskej škole im pomáhajú pripraviť sa v nultom ročníku. Učia ich, ako jesť pomocou lyžice, ako zvládať hygienu a podobne. Nulté ročníky však fungujú len na niektorých školách, nie sú pravidlom.

Zo správy štátnych školských inšpektorov navyše vyplýva, že nultý ročník nezaručuje, že ďalej pôjde všetko hladko.

"Zo štatistických údajov 11 ZŠ, ktoré dlhodobo zriaďovali nulté ročníky, vyplynulo, že v školskom roku 2016/2017 primárne vzdelanie dosiahlo iba 26 percent bývalých absolventov nultého ročníka bez toho, aby opakovali jeden z ročníkov prvého stupňa," uvádzajú v správe.

Konštatujú, že nultý ročník zásadne nerieši problém žiakov pochádzajúcich zo sociálne slabších rodín a marginalizovaných rómskych komunít.

Oproti nultému ročníku má škôlka navyše výhodu zmiešaného kolektívu. „Deti v škôlke ešte nemajú predsudky a často vidíme priateľstvá, ktoré na základnej škole nevznikajú. Tam sa už väčšinou kamarátia len Rómovia s Rómami, komunita je rozdelená,“ hovorí Lajčáková.

Pokuty nie sú cestou

Ak rodičia povinnú predškolskú dochádzku odignorujú, bude im hroziť pokuta do 331 eur. Otázne je, ako by sa vynucovali pokuty od rodičov zo sociálne slabšieho prostredia.

Skúsenosti z Česka ukazujú, že sankcie nie sú správnou cestou. Na problémy s vynucovaním poukazuje český sociológ Daniel Prokop. „Niekde sa zrejme reportuje, že to dieťa tam chodí, ale jeho reálna dochádzka je veľmi malá,“ upozorňuje.

Plošné zavedenie povinnej škôlky v Česku podľa Prokopa neskončilo fiaskom a ničomu neuškodilo, ale nepovažuje ho za najlepšie riešenie. Povinnosť podľa neho deti v škôlke neudrží. Uprednostnil by, keby sa cielilo na problematické regióny a deti zo sociálne vylúčených oblastí.

Nutná je sociálna práca, aby rodičia detí z vylúčených komunít chápali prínos škôlky. „Treba zmeniť prístup rodín k vzdelávaniu. Ak niekomu len vnútite na rok vziať dieťa do škôlky, bude tam chodiť v tom najmenšom možnom rozsahu,“ hovorí.

Prvý krok

Povinná predškolská dochádzka je krok správnym smerom, hovorí Marie Palečková z Nadácie Open Society Fund v Českej republike. Ale samotné opatrenie nestačí.

Česko zaviedlo povinné predškolské vzdelávanie na jeseň 2017. Po zavedení povinnej škôlky sa počet päťročných škôlkarov zdvihol len minimálne. Podiel päťročných stúpol oproti predchádzajúcemu roku len o 0,5 percenta na 95,5 percenta.

Zhruba tri percentá detí sa na povinnom predškolskom vzdelávaní nezúčastnili. Medzi nimi sú ešte stále zastúpené aj tie deti, ktoré sú najviac ohrozené ďalším školským neúspechom, upozorňuje Palečková.

Je kľúčové pracovať s rodičmi, ktorí predtým deti do škôlky z rôznych dôvodov neposielali. U rodičov rómskych detí zavážil strach zo šikanovania. V Česku sa osvedčilo zamestnávanie rómskych asistentiek, ktoré čiastočne pracovali v materskej škole a čiastočne v teréne s rodičmi.

„Rómske asistentky pomáhali rodičom prekonať nedôveru v inštitúciu a obavy, že sa s ich deťmi nebude v škôlke dobre zachádzať. Keď je súčasťou personálu škôlky Rómka alebo Róm, rodičia tam majú niekoho, komu veria,“ vysvetľuje Palečková.

Škôlka má prednosť pred očkovaním

Okrem povinnej predškolskej dochádzky môže pribudnúť aj povinné očkovanie pre škôlkarov. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) navrhuje, aby škôlky prijali len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému očkovaniu.

Lubyovej povinné očkovanie neprekáža. Opatrenia sa podľa nej pripravia tak, aby boli v súlade a aby žiadnemu dieťaťu nebolo znemožnené absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie.