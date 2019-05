Dobré ráno: Vojna Fico vs. Pellegrini môže byť len divadlom

Čo sa deje v najsilnejšej strane vládnej koalície.

19. máj 2019 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/623283591&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Vo štvrtok premiér Peter Pellegrini uzemnil hlavného trolla svojej vlastnej strany priamo na Výbore pre európske záležitosti a v princípe mu odkázal, že by mal robiť radšej čosi iné a inde.

Lenže už v piatok si v parlamente Robert Fico k Ľubošovi Blahovi prisadol. A ešte predtým stihol zrušiť zvolanú tlačovku s Monikou Beňovou.

Viac než konšpirátora vzdelaného nad svoje možnosti s prístupom k Facebooku je však zaujímavé sledovať, čo sa deje medzi premiérom a šéfom Smeru. A či teda v Smere zúri medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom tichá vojna.

O situácii v najsilnejšej vládnej strane sa Tomáš Prokopčák rozpráva s Jakubom Filom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková nielenže nepodpísala dotácie pre odborníkmi odporučené projekty LGBTI organizácií, škrtla aj peniaze pre Slovenskú národnú galériu, Slovenské národné múzeum či pre Kunsthalle. Reakciou je petícia na jej odvolanie.

NAKA v Bratislave prehľadávala miesta, ktoré majú súvisieť so sledovaním a prenasledovaním novinárov. Podľa policajtov je "cieľom zabezpečenie dôkazov, nakoľko v priebehu vyšetrovania bolo zistené, že v týchto priestoroch by sa mali nachádzať veci dôležité pre trestné konanie". Špekuluje sa o kamerách či odpočúvacích zariadeniach v kaviarňach a baroch.

V piatok stroskotali rozhovory medzi konzervatívcami britskej premiérky Theresy Mayovej a opozičnými labouristami. Cieľom šesťtýždňového vyjednávania mala byť dohoda, ako vo Veľkej Británii dospieť k brexitu. V tomto okamihu je tak už na stole aj scenár, že v krajine sa uskutoční druhé referendum.

Vedci vytvorili dosiaľ najumelejšiu formu života, baktérii prepísali celú DNA. Syntetický mikrób má menší genetický kód ako jeho príbuzní z prírody a výskumníci by takéto baktérie mohli v budúcnosti využívať ako živé továrne na rôzne materiály či liečivá.

Množstvo oxidu uhličitého, ktorý je dnes uložený v našich lesoch, znepokojivo klesá. Naznačuje to nový výskum, ktorý ako o príčine hovorí o otepľujúcej sa planéte: globálne otepľovanie síce zrýchľuje rast stromov, no to podľa vedcov nevedie k dostatočnému ukladaniu uhlíka.

Odporúčanie

Tá doktrína je aj v NATO už niekoľko rokov: v modernej alebo hybridnej vojne sú hackeri nepriateľa považovaní za legitímny vojenský cieľ a nie za civilistov, je preto možné voči ním viesť konvenčný útok. Teraz je známy vôbec prvý prípad, keď armáda zbombardovala budovu, v ktorej mali hackeri fungovať.

Lily Hay Newmanová z magazínu Wired opisuje v texte Čo izraelský útok na hackerov Hamasu znamená pre kybervojnu, čo sa vlastne stalo - alebo teda, čo tušíme, že sa stalo a čo to môže znamenať pre budúcnosť vedenia hybridnej vojny.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádza poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.