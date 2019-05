Maďarské fórum povedie Zsolt Simon, hovorí o zmene preambuly ústavy

Strana Maďarské fórum mala v sobotu ustanovujúcu schôdzu.

18. máj 2019 o 14:39 SITA, TASR

BRATISLAVA. Predsedom mimoparlamentnej strany Maďarské fórum sa stal nezaradený poslanec Národnej rady Zsolt Simon.

Po sobotňajšom ustanovujúcom sneme predstavil tiež podpredsedov strany, ktorými sú Zsolt Gál a Alžbeta Janitsová.

V súvislosti s programom strany hovoril aj o možnosti zmeny preambuly Ústavy SR tak, aby sa v nej nepísalo "my národ slovenský", ale "my občania slovenskí".

"Strana Maďarské fórum nechce rozdeľovať, ale chce voličov Maďarov a maďarsky cítiacich voličov spájať. Chceme lepšie Slovensko a vieme, že Slovensko lepšou krajinou a lepšiu vládu bez Maďarov a maďarskej menšiny mať nebude," povedal Zsolt Simon.

Dodal, že ich hlas skutočne rozhoduje. Zdôraznil, že odmietajú spoluprácu so Smerom-SD, SNS a ĽSNS.

Chcú zmenu územného členenia republiky

Za dôležité považujú znovu zadefinovať dlhodobé ciele rozvoja menšiny.

"Vidíme potrebu, aby sa aj preambula z dlhodobého hľadiska možnože zmenila zo súčasného znenia 'my národ slovenský' na 'my občania SR', aby sa každý občan cítil aj podľa ústavy štátotvornou súčasťou tejto krajiny, aby sme boli plnohodnotnými občanmi," skonštatoval.

Z dlhodobého hľadiska chcú podľa jeho slov tiež presadiť zmenu územného členenia republiky tak, aby neznevýhodňovalo maďarskú menšinu.

Rovnako navrhujú prehodnotenie vzdelávacieho systému s vyučovacím jazykom maďarským. Vidí tiež potrebu znovu zadefinovať, "kde chceme vidieť maďarskú menšinu o desať rokov."

Za kľúčový považujú aj rozvoj vidieka. "Pre existenciu a zachovanie našej menšiny považujeme prosperujúci vidiek ako základ," podotkol Simon. Dodal, že rovnako chcú do politiky priniesť mladú generáciu.

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu Magyar Fórum - Maďarské fórum vo februári.

Maďarské strany sa spájať nebudú

Predseda Mosta-Híd Bugár Bugár je presvedčený, že voliči sa rozhodnú či je takáto strana potrebná.

„Je to urazený pán poslanec, ktorý si rýchlo urobil politickú stranu a teraz sa snaží niekde etablovať. Počíta s tým, že dôjde k nejakému spojeniu maďarských politických strán a on tam tiež bude. Ale ja si myslím, že toto nehrozí,“ vyhlásil pre agentúru SITA. Zároveň zopakoval, že spojenie Mosta-Híd s SMK sa nedá.

„Lebo ak chcete presvedčiť tých, ktorí nenávidia napríklad Most-Híd zo strany SMK, tak musíte naznačiť spoluprácu. Takúto sme my naznačili pred voľbami do VÚC, do samospráv. V SMK to odmietli, tak čo s tým,“ uzavrel Bugár.

Stranu maďarskej komunity (SMK) vôbec neteší, že sa zakladajú ďalšie maďarské strany na Slovensku.

„Avšak ak niekto splní zákonom dané podmienky, má právo založiť stranu. Trieštenie síl určite nevedie k ničomu dobrému,“ uviedla pre agentúru SITA tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová s tým, že v tejto chvíli neuvažuje SMK o spolupráci s ďalšími stranami.

„SMK v súčasnosti nerokuje so žiadnou stranou o koalícii alebo spoločnej kandidátke pred slovenskými parlamentnými voľbami. Absolútnou prioritou pre SMK v týchto dňoch sú európske parlamentné voľby, čo najlepšia účasť na týchto voľbách,“ vyjadrila Fialová.