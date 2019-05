Simon reaguje na Bugára: Spúšťačom vzniku strany je sklamanie Maďarov

Nový predseda Maďarského fóra tvrdí, že bol rozhodnutý z politiky odísť.

19. máj 2019 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Predseda novej strany Magyar Fórum - Maďarské fórum a nezaradený poslanec Zsolt Simon tvrdí, že nemá najmenší dôvod byť urazený a bol rozhodnutý odísť z politiky.

Reagoval tak na slová predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára pre agentúru SITA, ktorý na adresu Simona povedal, že je to urazený pán poslanec, ktorý si rýchlo urobil politickú stranu.

Simon na svojom Facebooku píše, že z Mosta-Híd odišiel v čase, keď sa jeho hodnoty nedali zlúčiť s hodnotami strany.

„A to spojiť sa so Smerom a SNS. Po tom, čo sa preukázalo, že vláda, ktorej si súčasťou, má na úrade vlády nasťahovanú taliansku mafiu a dopustili ste demontáž právneho štátu, ktorá viedla až k vražde novinára a jeho snúbenice, bol som to ja, ktorý Vás vyzýval na odchod z tejto vlády," adresuje Simon Bugárovi.

Predseda Maďarského fóra uviedol, že po opakovanom sklamaní z Mosta-Híd za ním prišli mladí a noví odborníci, aby im pomohol vytvoriť pre Maďarov a maďarsky cítiacich voličov alternatívu.

„V tom čase to oni sformulovali tak, že SMK nevolia, Most-Híd už nebudú a slovenskú stranu nechcú. Hlavným spúšťačom vzniku Magyar Fórum- Maďarské fórum je sklamanie Maďarov a maďarsky cítiacich voličov z toho, čo tu zažívajú - z politiky ktorá tu v ostatných rokoch je," uzavrel Simon.

Bugár pre agentúru SITA uviedol, že je presvedčený, že voliči sa rozhodnú či je takáto strana potrebná.

„Je to urazený pán poslanec, ktorý si rýchlo urobil politickú stranu a teraz sa snaží niekde etablovať. Počíta s tým, že dôjde k nejakému spojeniu maďarských politických strán a on tam tiež bude. Ale ja si myslím, že toto nehrozí,“ vyhlásil pre agentúru SITA.