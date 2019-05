Situácia v ochranke nie je štandardná, zhodli sa Hrnčiar a Galko

Podľa Galka je situácia vážna.

19. máj 2019 o 15:13 TASR

BRATISLAVA. Aktuálna situácia okolo ochrankárov nie je štandardná. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza sa na tom zhodli podpredseda Národnej rady Andrej Hrnčiar (Most-Híd) a poslanec Ľubomír Galko (SaS).

Vedenie úradu pre ochranu ústavných činiteľov by podľa Hrnčiara malo zvážiť svoje činnosti a pôsobenie.

"Boli obdobia, kedy sme o tomto elitnom útvare ani nevedeli, potom sa zmenilo vedenie a odvtedy sú isté problémy," priblížil Hrnčiar.

Novinári podľa jeho slov oslovili podpredsedov Národnej rady a tí potvrdili, že počuli o nejakých problémoch.

"Bol som oficiálne pozvaný na otvorenie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a došlo tam k neštandardnej situácii. Ak sa ústavný činiteľ vyjadrí kriticky na vedenie polície, na ochranku, títo ľudia si nemôžu dovoliť mu to dávať najavo svojim rozhodnutím," skonštatoval Hrnčiar.

Galko: Situácia je vážna

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) však podľa neho v tejto veci koná a verí, že situáciu vyrieši. "Lebo je to neštandardné, čo sa tu deje," podotkol.

Pre podpredsedu parlamentu bolo najväčším problémom to, čo sa stalo nastupujúcej prezidentke Zuzane Čaputovej. Poukázal pritom na incident, keď podľa jeho slov poloblázni obkľúčili jej auto.

“ Aj vrabce čvirikajú, že ministerka Saková sa v neoficiálnych rozhovoroch vyjadruje, že sú to Kaliňákovi ľudia, ktorých nie je schopná odvolať. „ Ľubomír Galko, poslanec za SaS

"Bolo to taktické zlyhanie osobného ochrankára, ktorý vtedy velil. Nemali tam ani ísť na tú ulicu. Hovorí sa o kondičnej príprave. Policajt musí vedieť urobiť zhyby, ale musí mať aj taktiku a vedieť rozmýšľať," povedal Hrnčiar.

Ako tvrdí, policajt, ktorý velil v prípade Čaputovej, bol následne pridelený šéfovi Ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi a aj on ho dal vymeniť.

Galko je však skeptický. "Aj vrabce čvirikajú, že ministerka Saková sa v neoficiálnych rozhovoroch vyjadruje, že sú to Kaliňákovi ľudia, ktorých nie je schopná odvolať. Teraz to chce riešiť tým spôsobom, že to chce hodiť na krk policajnému prezidentovi," skonštatoval.

Podľa neho to nie je normálna situácia, aby jeho ako opozičného politika vyhľadávali priamo alebo sprostredkovane ľudia z ochranky.

"Stalo sa tak a stáva sa tak. Mám aj detailnejšie informácie, ktoré v pondelok na výbore rozoberiem a budem sa na to ministerky pýtať," uviedol s tým, že situácia je vážna.

Pri Ficovej ochranke sa nezhodujú

Politici diskutovali aj o tom, prečo poslanec a predseda Smeru-SD Robert Fico aj po skončení vo funkcii premiéra využíva naďalej štátnu ochranku.

Hrnčiar argumentoval, že bezpečnostné zložky štátu vyhodnotili isté skutočnosti, ktoré sa aj potvrdili a niektoré veci sú aj v trestnom stíhaní. "Ja to rešpektujem a nebudem to spochybňovať," podotkol.

Galko však tvrdí opak. Ani polícia a ani Fico sa podľa neho nesprávajú tak, ako by sa správali, keby nebezpečenstvo hrozilo.

"Nie je možné, aby človeku, ktorému sa vyhrážajú smrťou, povolili jazdiť na aute, ktoré patrí jeho politickej strane," vysvetlil.

Poslanec navrhuje, aby Ficovi platila ochranku strana a nie občania.