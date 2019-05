Saková chce zefektívniť prácu cudzineckej polície, plánuje vytvoriť nové pracovné miesta

Ministerka chce prispieť k urýchleniu konania o pobyte cudzincov.

19. máj 2019 o 20:07 TASR

BRATISLAVA. Približne 70 pracovných miest pre civilných zamestnancov chce Ministerstvo vnútra vytvoriť na oddeleniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP). Chce tak prispieť k odbremeneniu policajtov a k urýchleniu konania o pobyte cudzincov.

Prečítajte si tiež: Cudzinecké oddelenia kolabujú, čakajúci sa o miesta aj bijú

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) to povedala vo štvrtok počas hodiny otázok v Národnej rade .

"Ich činnosť by bola zameraná na prijímanie a kompletizovanie žiadostí cudzincov, čím by sme odbremenili policajtov, ktorí by sa mohli venovať ďalším fázam rozhodovacieho procesu, čím by sa konanie o pobyte cudzinca urýchlilo a zefektívnilo," vysvetlila.

Saková v tejto súvislosti povedala, že pripravujú aj realizáciu tvorby nového informačného systému evidencie cudzincov.

"Mal by spružniť celé správne konanie o udelení pobytu a umožniť ľahšiu kontrolu jednotlivých úkonov v danom konaní," podotkla ministerka.

Prečítajte si tiež: Nejsou lidi. Ani na cudzineckej polícii

Reagovala tak na otázky o nespokojnosti niektorých občanov so zdĺhavým procesom.

Potvrdila, že rezort eviduje podnety a nespokojnosť občanov a cudzincov súvisiacu s činnosťou jednotlivých oddelení cudzineckej polície v rámci pobytovej agendy.

"Ide o problém, ktorý má oveľa dlhodobejší charakter a jeho závažnosť si plne uvedomujeme," dodala s tým, že postupne realizujú projekty na zlepšenie situácie.