V eurovoľbách chce na Slovensku voliť 824 občanov iných členských štátov

Najviac záujemcov o možnosť hlasovať je z Českej republiky.

20. máj 2019 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. V nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu bude na Slovensku môcť odovzdať svoj hlas aj 824 občanov iných členských štátov Európskej únie.

Ako ďalej agentúru SITA informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, najviac záujemcov o možnosť hlasovať je z Českej republiky, konkrétne 264.

Na druhom mieste je Poľsko (122 oprávnených voličov) a na treťom Maďarsko (118). Naopak, spomedzi občanov Cypru, Estónska a Malty na Slovensku nikto voliť neplánuje.



Právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu majú u nás aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku a vekom minimálne 18 rokov. Museli však najneskôr 15. apríla požiadať obec, kde majú trvalý pobyt, aby ich zapísali do zoznamu voličov.

Voliť do Európskeho parlamentu sa dá len v jednom členskom štáte Európskej únie. Volič, ktorý požiada pre voľby do EP o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike, sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 100 eur.



Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája od 07:00 do 22:00. Voliť sa bude v 5 951 volebných miestnostiach.

Voliť budeme 14 europoslancov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie.