Ministerstvo spustilo infolinku k eurovoľbám

V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov.

20. máj 2019 o 14:44 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra v pondelok spustilo infolinku k voľbám do Európskeho parlamentu (EP).

K dispozícii je počas celého týždňa, ako aj počas konania sa volieb, ktoré budú v sobotu 25. mája. Rezort vnútra o tom informuje na svojom webe.

Ľudia môžu volať na telefónne čísla 02/48592317, 02/48592312 v čase od 7.30 h do 15.30 h počas týždňa a v sobotu od 7.00 h do 22.00 h, čiže do uzavretia volebných miestností.

Prečítajte si tiež: Ako hlasovať v eurovoľbách

Zodpovední pracovníci rezortu vnútra majú na týchto číslach odpovedať na otázky týkajúce sa volieb. "Tieto linky sú určené pre verejnosť a nie na komunikáciu s médiami," upozorňuje rezort.

Voliči, ktorí chcú hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, si môžu stále vybaviť hlasovací preukaz.

Ministerstvo pripomína, že tak môžu urobiť do piatka v mieste trvalého pobytu v úradných hodinách obce či mesta, a to buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov, vyberať môžu z 31 politických subjektov.

Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.