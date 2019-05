Matovič: Sulík neznáša Hlinu, Hlina neznáša Sulíka a Kollára, Kollár neznáša Hlinu

Matovič sa vzdal kandidatúry do EP

20. máj 2019 o 18:10 Roman Cuprik

Igor Matovič sa vzdal kandidatúry do europarlamentu.(Zdroj: Jozef Jakubčo )

Šéf OĽaNO Igor Matovič najprv vo februári prekvapil ľudí vo vlastnej strane s vyhlásením, že bude kandidovať do europarlamentu, ale po prípadnom víťazstve aj tak do Bruselu nepôjde. Teraz si to rozmyslel a vzdáva sa kandidatúry.

V rozhovore pre SME hovorí, že si uvedomuje neštandardnosť svojej politiky a predpokladá, že mu pred domácimi parlamentnými voľbami odíde niekoľko ľudí. Nechce sa podľa vlastných slov v budúcej koalícii hádať, ale nemá problém povedať, že sa Ivan Štefunko (PS) správa ako tajtrlík a Miroslav Beblavý (Spolu) sa na seba nepozerá do zrkadla.

Prečo sa najprv rozhodnete, že budete kandidovať v eurovoľbách, aj keď do Bruselu nechcete ísť, a potom týždeň pred voľbami oznámite, že to neplatí a ľudia by mali radšej krúžkovať Róma na kandidátke?

Keď som vo februári povedal, že chcem takýmto spôsobom urobiť anketu sám o sebe, tak sa ešte neobjavovali znaky, že fašizmus na Slovensku bude na zásadnom vzostupe. Vtedy som si povedal, že môžem takúto vec urobiť, pretože voliči budú mať dva krúžky. Jedným krúžkom môžu rozhodnúť v mojej ankete a druhý dať nejakému ďalšiemu kandidátovi.

Kedy sa to zmenilo?

Prvým signálom, že sa niečo deje, pre mňa boli výsledky prezidentských volieb. V nich tretina voličov dala hlas Harabinovi alebo Kotlebovi. Druhým momentom bol nárast podpory pre ĽSNS, pre ktorú je babrácka žaloba generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na rozpustenie vodou na mlyn.

Takisto sa ku mne dostali nezverejnené výsledky prieskumov, ktoré hovoria o možnej katastrofe. To ma prinútilo dať bokom svoj vlastný záujem a sústrediť sa na záujem Slovenska. Naozaj sa nechcem hanbiť za titulky, že Slovensko je fašistická krajina a tie titulky nebudú vykompenzované niečím silným. Zvolenie Petra Polláka môže byť silný odkaz, že so Slovenskom to nie je také zlé.

Vy ste si dali robiť nejaký prieskum?

Nie. V kuloároch sa ku mne dostali výsledky dvoch prieskumov, ktoré sú pre krajinu zlé.