SaS kritzuje nedostatočnú ochranu detí zo strany Tomanovej

Úrad komisárky pre deti v roku 2018 evidoval 1 566 podnetov.

20. máj 2019 o 18:49 SITA

BRATISLAVA. Kapacita úradu komisárky pre deti Viery Tomanovej je využívaná nehospodárne a s minimálnym efektom na ochranu práv detí.

Uviedla to vo svojom vystúpení v pléne NR SR poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová po tom, ako Tomanová predložila správu činnosti úradu za rok 2018.

"Vy nie ste angažovaní ako advokáti jednotlivých rozvodových konaní, ale ako ochrancovia práv detí na celom Slovensku. Ak ste zistili, že Vás najviac zaťažujú rozvádzajúce sa páry, mali ste v prvom rade hľadať systémové riešenia a s vašimi návrhmi kontaktovať príslušné rezorty a trvať na zlepšení systému," uviedla Blahová.

"Vy ste tu na to, aby práva detí boli dodržiavané plošne a keď existuje nejaký problém so spoločnými znakmi, máte prichádzať s riešeniami, nie sa hrať na advokátov sporiacich sa rodičov," adresovala Blahová Tomanovej.

Rozsiahlu časť správy komisárky opätovne zaberá téma porozvodovej starostlivosti.

"Nie však tak, ako by sme očakávali, teda že bude riešiť závažné porušovania práv detí alebo systémové zlyhania pri ich ochrane. Tieto prípady rieši tak, ako sme boli zvyknutí, vstupuje do konaní ako advokát tej strany sporu, ktorá ju oslovila prv. Komisárka vstupuje do súdnych konaní duplicitne, pretože najlepší záujem dieťaťa má a musí preverovať súd a sociálna kuratela," povedala Blahová.

Jednou kapitolou komisárka spomína epidémiu syfilisu u detí v Trebišove.

"Oceňujem, že sa v tejto téme priblížila k naplneniu svojho poslania a navštívila deti, ktoré žijú v katastrofálnych podmienkach. Ako ste sa sami presvedčili, problém je široký a nemá pána. Preto myslím, že by bolo vhodné a účelné, aby ste využili silu svojho úradu a tieto aktivity v mene dodržiavania práv detí zastrešili a koordinovali," uviedla Blahová.

Blahová hovorila o prípade, keď dvoch prijímateľov sociálnej služby pre ich hyperaktivitu a agresivitu umiestnili do lôžok, ktoré boli v prednej časti z drevených súčastí, z ktorých sa horná uzamykacia časť vyklápala.

"Keď v nej je dieťa uzamknuté, cez posteľ nevidí smerom von, pretože je z drevenej výplne," uvádza v správe Tomanová s tým, že vo veci sa "uskutočňuje komunikácia a zisťovanie o odstránení nežiaducich praktík".

Blahová poukázala, že takéto postele sú zakázané a zarazilo ju, že Tomanová v správe prípad "len sucho konštatovala".

Úrad komisárky pre deti v roku 2018 evidoval 1 566 podnetov, čo je oproti roku 2017 nárast o 479 evidovaných podnetov a oproti roku 2016 predstavuje nárast o 632 evidovaných podnetov.

Vyplýva to zo správy o činnosti komisárky pre deti za minulý rok, ktorú komisárka Viera Tomanová predložila v pléne NR SR.

Z evidovaného počtu úrad komisárky vlani prešetroval 844 podnetov. Podnety, ktoré boli v hodnotenom období komisárke podané, v značnej miere smerujú k ochrane práva dieťaťa na rodinu.

V tejto súvislosti správa zdôrazňuje, že pri presadzovaní práva dieťaťa na oboch rodičov, resp. aj na širšiu rodinu komisárka nezohľadňuje záujem žiadneho z rodičov, alebo iných členov rodiny.

Podľa komisárky jediným a prvoradým hľadiskom pri presadzovaní práva dieťaťa na rodinu je najlepší záujem dieťaťa, a to bez ohľadu na to, čo je a čo nie je v záujme ktoréhokoľvek z jeho rodičov.