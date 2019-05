Koalícia sa stretla s SaS, hovorili o voľbe ústavných sudcov

V rokovaniach budú pokračovať.

21. máj 2019 o 9:34 SITA

BRATISLAVA. Poslanci koaličných strán reflektovali na výzvu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a v pondelok popoludní sa zúčastnili na rokovaní o voľbe ústavných sudcov.

Agentúru SITA o tom informoval hovorca SaS Róbert Buček.

SaS rokovala s koalíciou

Za Smer sa zúčastnil podpredseda parlamentu Martin Glváč, za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák a za Most-Híd Tibor Bastrnák, tiež predseda poslaneckého klubu.

SaS reprezentovali predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová a člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál. Zástupcovia ostatných opozičných strán sa na stretnutí nezúčastnili.



„Oceňujeme, že zástupcovia koaličných strán si našli čas na rokovanie o tejto mimoriadne dôležitej téme,“ povedala poslankyňa Blahová.

„Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská a dohodli sme sa, že v utorok na obed sa po rokovaniach jednotlivých poslaneckých klubov spolu opäť stretneme a povieme si, ako ďalej,“ dodala.

Prijateľní kandidáti

„Rokovania sú o tom, ktorí kandidáti by boli prijateľní pre koalíciu aj opozíciu. My máme predstavu, kto sú tí vhodní uchádzači, ktorí by mohli byť zvolení za kandidátov,“ uviedol poslanec a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Doplnil tiež, že SaS opäť pristúpi k voľbe zodpovedne a spraví všetko pre to, aby bol Ústavný súd po najbližšej voľbe plne funkčný.



Národná rada SR bude voliť kandidátov na ústavných sudcov dnes po sedemnástej hodine. Témou sa budú zaoberať už od rána.

Uchádzači o najcennejší sudcovský talár musia získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39.

O miesto na Ústavnom súde zabojujú sudcovia, prokurátori, právnici, advokáti, notári, exekútori či bývalí politici, je ich 24.