Dnes je veľký deň, tvrdí Ravasz k návrhu na povinné škôlky

Parlament posunul do druhého čítania návrh na povinné škôlky pre päťročné deti.

21. máj 2019 o 13:57 SITA

BRATISLAVA. Slovensko patrí medzi krajiny, kde nie je zavedená povinná predškolská dochádzka. Dnes je veľký deň, keďže parlament takýto návrh posunul do druhého čítania.

Na utorkovej tlačovej besede to uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz.

„Problém predškolskej dochádzky sa týka najmä marginalizovaných rómskych komunít, ale i veľkých miest. Deti nemajú prístup k škôlkam a potom majú na ZŠ napríklad problém so slovenčinou, návykmi, môžu prepadnúť," dodal Ravasz s tým, že v iných krajinách sa povinná škôlka osvedčila.



Podľa Ravasza je teraz úlohou obcí dobudovať potrebné kapacity škôlok. „Majú za úlohu vytvoriť škôlku doma v obci alebo sa dohodnúť na spoločnej škôlke s inou obcou," uviedol.

Prečítajte si tiež: Škôlky by mohli byť povinné, novela je v druhom čítaní

Tvrdí, že zo stovky obcí, kde chýbajú kapacity, sa už 66 zapojilo do výziev viacerých ministerstiev a budujú tak potrebné miesta. Na budovaní materských škôl sa podieľa ministerstvo vnútra, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva.



Novelou školského zákona sa má tiež zrušiť nultý ročník, ktorý je akousi náhradou predškolskej dochádzky.

„Cieľom návrhu je zvýšiť takzvanú školskú spôsobilosť detí, ktoré nastúpia do základnej školy. Školská spôsobilosť je absolvovanie základnej školy bez nultého ročníka. Nie je to celkom šťastný nápad, neosvedčil sa nám. Nultý ročník supluje to základné, čo sa má dieťa naučiť do veku šiestich rokov," vysvetlil poslanec za stranu Most-Híd Peter Antal.



Parlament dnes posunul do druhého čítania návrh poslancov vládnej koalície, aby bola materská škola povinná pre všetky päťročné deti.

Účinnosť návrhu novely zákona navrhujú na 1. septembra 2020.